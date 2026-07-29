Эксперт рассказала, как значительно снизить количество нитратов в овощах

Как пояснила Абрамова, «нитраты есть абсолютно во всех растениях без исключения — это не следствие химизации сельского хозяйства, а нормальная часть азотного обмена». Она отметила, что азот требуется для синтеза белков и хлорофилла, и растение запасает его в виде нитратных солей. «Проблема возникает тогда, когда растение не успевает переработать накопленное — при избыточных подкормках, недостаточном освещении или уборке раньше срока. Тепличный огурец мая содержит нитратов значительно больше, чем тот же огурец открытого грунта в июле — не потому что производитель плохой, а потому что в теплице короче световой день и интенсивнее подкормки», — добавила специалист.