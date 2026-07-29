Глава Ростова распорядился ускорить работы в пострадавшем от БПЛА доме

Александр Скрябин, глава Ростова‑на‑Дону, поручил обеспечить оперативную поддержку жильцам многоквартирного дома, пострадавшего от удара БПЛА. Координацию работы с жителями ведёт глава администрации Пролетарского района Зураб Киладзе — такое поручение дал Скрябин.
Как отметил глава города в соцсетях, главная задача, поставленная губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем, — помочь людям. Для этого жильцам уже разрешили зайти в квартиры, чтобы забрать документы и вещи первой необходимости. Кроме того, создан специальный чат: в нём пострадавшие могут узнавать о порядке оформления документов и выплат, а также решать другие возникающие вопросы.
Александр Скрябин подчеркнул, что все вопросы стараются решать максимально оперативно и жители не останутся без поддержки. Глава города намерен держать ситуацию на контроле вплоть до полного восстановления дома.
Напомним, в ночь на 27 июля повреждения зафиксировали в трёх районах Ростова. Пострадали три многоквартирных дома, 17 частных домов и 19 автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек (супружеская пара и семья из двух взрослых и ребёнка), ещё восемь человек получили травмы: двоих оказали помощь на месте, шестерых госпитализировали.