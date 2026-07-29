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Митрополит Меркурий совершил панихиду по погибшим

Служба проводилась в память по погибшим в результате атак БПЛА ВСУ и урагана.

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий отслужил сегодня панихиду по жертвам атак дронов ВСУ и недавнего урагана.

«Гибель мирных жителей — это большое горе и невосполнимая утрата для всех нас. Светлая им память. Молимся, чтобы подобное никогда не повторилось», — написал губернатор Юрий Слюсарь.

Редакция выражает глубокие соболезнования родственникам погибших.

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