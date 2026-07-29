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В районах Хабаровского края растёт угроза лесных пожаров

Зафиксирован 4 й класс пожарной опасности в лесах.

Источник: Комсомольская правда

В Аяно Майском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко зафиксирован 4 й класс пожарной опасности в лесах. Это связано с высокими температурами и продолжительной засушливой погодой, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края. Из-за отсутствия осадков риск возникновения и распространения ландшафтных пожаров существенно возрастает. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным метеорологических служб, в ближайшие 48 часов существенных осадков не прогнозируется — это не позволит снизить уровень пожарной опасности. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать требования пожарной безопасности вне зависимости от цели пребывания на природе: будь то отдых, сбор дикоросов, рыбалка, охота либо работы на земельном участке.

Действующий особый противопожарный режим предусматривает запрет на использование открытого огня, разведение костров, огневые работы, а также сжигание мусора и сухой травы. Не рекомендуется оставлять в открытой местности горючие материалы и стекло — они могут стать причиной возгорания. Дачникам и владельцам частных домов следует очистить прилегающие территории от сухой растительности и горючих отходов.

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