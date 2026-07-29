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Арендатор лесного участка заплатит 618 тысяч рублей за незаконные рубки в ЕАО

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается лесное законодательство на арендной территории в Сутарском лесничестве. Выяснилось, что на участке неустановленные лица вырубили деревья, нанеся окружающей среде ущерб почти на 619 тысяч рублей. Арендатор ООО «Артель старателей Архара» не обеспечил надлежащую охрану и сохранность участка, допустив незаконные рубки. Прокурор подал иск в суд. Архаринский районный суд.

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается лесное законодательство на арендной территории в Сутарском лесничестве. Выяснилось, что на участке неустановленные лица вырубили деревья, нанеся окружающей среде ущерб почти на 619 тысяч рублей. Арендатор ООО «Артель старателей Архара» не обеспечил надлежащую охрану и сохранность участка, допустив незаконные рубки. Прокурор подал иск в суд. Архаринский районный суд Амурской области требования удовлетворил полностью.