Арендатор лесного участка заплатит 618 тысяч рублей за незаконные рубки в ЕАО

Биробиджанская межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как соблюдается лесное законодательство на арендной территории в Сутарском лесничестве. Выяснилось, что на участке неустановленные лица вырубили деревья, нанеся окружающей среде ущерб почти на 619 тысяч рублей. Арендатор ООО «Артель старателей Архара» не обеспечил надлежащую охрану и сохранность участка, допустив незаконные рубки. Прокурор подал иск в суд. Архаринский районный суд.