«Горы не прощают ошибок»: нижегородка — об отдыхе и ценах в Северной Осетии

Дорога почти в 2000 километров, заброшенные башни в ущельях и пироги, которые невозможно забыть. Нижегородка Анна поделилась с порталом «Живем в Нижнем» детальным маршрутом по Владикавказу и окрестностям, рассказала, где ночевать за 3500 рублей в сутки и почему без опытного водителя в горы лучше не соваться.
Где остановиться во Владикавказе.
Нижегородцы добирались до Северной Осетии на своей машине. Дорога долгая — 1830 км и около 26 часов за рулем без учета остановок. Но остановки, естественно, были, поэтому путь до Северной Осетии занял чуть более 30 часов.
По словам Анны, проблем с жильем во Владикавказе нет — выбор большой, цены приемлемые, а инфраструктура хорошо развита. Сама она останавливалась в двухкомнатной квартире в новостройке в центре. Стоимость — 7000 рублей за две ночи.
Что посмотреть: маршрут на два дня.
Анна и ее семья разбили поездку на два насыщенных дня. Чтобы покататься по горам, пришлось нанять водителя. Его услуги обошлись примерно в 10 000 рублей за оба дня. В первый день нижегородцы отправились в Кармадонское ущелье — место, где в 2002 году сошел ледник Колка и погибла съемочная группа Сергея Бодрова. По пути — тоннели в горах и река Геналдон.
«До Кармадонского ущелья дорога нормальная была. Но нас вез опытный водитель на хорошей машине. Были участки, где сложно было проехать — грунтовка, кочки. Мы ехали на кроссовере, даже не на джипе — все норм. Но опять же, нас возил очень опытный водитель, который постоянно катается по горам и отлично знает Северную Осетию», — говорит Анна.
Место гибели Сергея Бодрова произвело на нее сильнейшее впечатление.
«Дышать даже тяжело. Когда смотришь на все это своими глазами и думаешь о том, что здесь происходило, словами не передать. Энергетика там бешеная», — признается путешественница.
Фото предоставлено героиней материала.
Дальше — селение Кани с недостроенными заброшенными многоэтажками. За ним Даргавсский некрополь («Город мертвых») — место, которое требует особого отношения.
«Есть правила к посещению по одежде и по поведению. Нельзя фотографировать то, что внутри этих домиков. А там кости и скелеты. Но это священное место, очень почитаемое. Поэтому важно вести себя соответствующе», — предупреждает Анна.
Посетить удивительный могильник можно всего за 100 рублей.
Фото предоставлено героиней материала.
Далее путешественники посетили средневековую башню братьев Курта и Тага, Аланский Свято-Успенский мужской монастырь, Дзивгисскую крепость и Кадаргаванский каньон — один из самых узких в Северной Осетии.
На второй день нижегородцы составили более спокойный, но не менее живописный маршрут. Начали с прогулки по Владикавказу. Это город небольшой, но очень уютный, тихий и спокойный. Любителям ночной жизни и вечеринок там будет скучновато, ведь уже после 23:00 столица Северной Осетии словно засыпает. Даже летом кафе и другие заведения не работают позднее этого времени.
К слову, кататься по городу можно на такси. В среднем одна поездка обойдется в районе 200 рублей.
Фото предоставлено героиней материала.
Сначала путешественники посетили парк имени Коста Хетагурова, где есть озеро с лебедями и памятник Дзаугу Бугулову (основателю селения, рядом с которым была построена крепость Владикавказ). Дальше снова поехали в горы, к Аланскому Богоявленскому женскому монастырю и святилищу Уастырджи у въезда в Алагирское ущелье.
«Всадник на стальном коне у въезда в Алагирское ущелье — святой, покровитель мужчин, воинов и путешественников. Женщинам за ограждение на территорию святилища заходить нельзя», — предупреждает Анна.
Затем в программе — горная река Ардон с минеральными источниками и запахом сероводорода, канатная дорога, поднимающая на высоту 2500 м (600 рублей с человека), водохранилище с бирюзовой водой.
Фото предоставлено героиней материала.
Особенности гор и погоды.
Анна сравнивает осетинские горы с дагестанскими — и разница, по ее словам, большая.
«В Дагестане есть горы зеленые, желтые, серые, каменные, пыльные. И даже если едешь высоко в горы, до облаков достать словно не получается. Они все равно очень высоко как будто. А в Северной Осетии горы усыпаны растительностью. Все кругом зелено. И облака — они так близко. Их можно потрогать руками», — делится впечатлениями Анна.
С погодой путешественнице повезло: «Ездили в июле. Жарко даже высоко в горах. Но ветрено. Дождей не было».
Осетинская кухня.
В Северной Осетии надо обязательно попробовать знаменитые местные пироги.
«Мы, конечно, ели осетинские пироги со всеми начинками. С мясом — просто невероятно. С сыром и картофелем — вкуснятина. Я бы одни пироги и ела», — признается нижегородка.
Особенность осетинских пирогов — в тесте.
«Тесто не такое, как в русских пирогах. Оно нежное, мягкое, тает во рту. Еще огромное количество начинки, при том что теста не очень-то и много», — рассказывает Анна.
Помимо пирогов, путешественница попробовала домашние вино и мед.
«Вкусное домашнее вино — нас угощали в горах. Вкусный свой мед — тоже угощали в горах. Салаты, закуски есть и с европейским налетом, экзотические сочетания. Все очень вкусно. Готовят вкусно, сытно, порции большие», — рассказала нижегородка.
Если выбирать небольшие местные кафе, то средний чек на одного составит около 600 рублей. В целом питание на двоих за два дня обошлось примерно в 8000 рублей.
Фото предоставлено героиней материала.
О местных жителях.
Осетины произвели на Анну самое приятное впечатление. Это очень дружелюбные, добрые, отзывчивые и мудрые люди.
«Очень комфортно находиться на их территории. Нравится, как они живут, их уклад. Миролюбивый и гостеприимный народ», — говорит Анна.
Еще одна особенность Владикавказа — большое количество бродячих собак. Но, по словам Анны, им не попадалось ни одной агрессивной. Все собачки чипированные и очень спокойные.
Общие впечатления от поездки и итоговая цена.
Анна признается: минусов в поездке она не нашла. Северная Осетия оказалась именно тем местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
«Природа невероятная. Много памятников архитектуры. Много святых мест, крепости, храмы. Все такое старинное, красивое. Чувствуешь, как соприкасаешься с историей. Ходишь по тем местам, которым огромное количество лет», — говорит нижегородка.
Итого двухдневное путешествие в Северную Осетию на личной машине с учетом бензина, сувениров, питания стоило около 50 000 рублей.
Советы путешественникам.
Анна сформулировала несколько важных рекомендаций для тех, кто планирует поездку в Северную Осетию.
Побольше гулять в горах. Каждое ущелье — отдельный мир. Поехать с опытным гидом или экскурсией. Самостоятельно, особенно неопытным путешественникам, которые в первый раз в горах, — опасно. «Горы не прощают ошибок. И дорога, и погода, и авто могут подвести. Все непредсказуемо», — предупреждает Анна. Заранее изучить традиции и обычаи. Выбирать соответствующую одежду. Заранее спланировать маршрут. Лучше найти опытного гида — так безопаснее, спокойнее, интереснее и насыщеннее программа. Обязательно попробовать все виды пирогов и купить сувениры на память.