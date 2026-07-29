«Горы не прощают ошибок»: нижегородка — об отдыхе и ценах в Северной Осетии

Побольше гулять в горах. Каждое ущелье — отдельный мир. Поехать с опытным гидом или экскурсией. Самостоятельно, особенно неопытным путешественникам, которые в первый раз в горах, — опасно. «Горы не прощают ошибок. И дорога, и погода, и авто могут подвести. Все непредсказуемо», — предупреждает Анна. Заранее изучить традиции и обычаи. Выбирать соответствующую одежду. Заранее спланировать маршрут. Лучше найти опытного гида — так безопаснее, спокойнее, интереснее и насыщеннее программа. Обязательно попробовать все виды пирогов и купить сувениры на память.