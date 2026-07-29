На трассе М-4 в Ростовской области на две недели закроют путепровод

— Для движения в сторону Ростова-на-Дону рекомендуем пользоваться альтернативным маршрутом через разворот под путепроводом на 998 км. Просим быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и заранее планировать маршрут с учетом дорожной ситуации, — обратились к водителям в ГК «Автодор».