Калининградец взял микрозаём под 292% и навлёк беду на мать: женщину оскорбляли даже после возврата денег

Юноша обратился за помощью в УФССП. Приставы установили, что кредиторы общались с третьими лицами без их согласия, использовали унизительные выражения и разглашали сведения о клиенте и его обязательствах. Новосибирскую фирму привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности») и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Такая сумма оказалась доходчивее слов — звонки прекратились.