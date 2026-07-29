Калининградец взял микрозаём под 292% и навлёк беду на мать: женщину оскорбляли даже после возврата денег

Калининградец оформил микрозаём под 292% годовых, а после погашения долга столкнулся с давлением кредиторов на семью. Об этом пресс-служба регионального УФССП пишет в среду, 29 июля.
Парень 2005 года рождения занял 3 750 рублей на 16 дней и допустил просрочку. Позднее он полностью закрыл долг, выплатив организации 6 300 рублей. Несмотря на это, требования вернуть деньги не прекратились: сообщения сначала приходили самому калининградцу, затем — его матери, работающей педагогом.
«Твой сын вор. Тебе нельзя работать в школе, так как ты учишь чужих детей воровать. Директор и заместитель уже в курсе», — говорилось в одном из СМС. Коллекторы продолжили давить на женщину, позвонив её начальству — руководителю учебного заведения.
Юноша обратился за помощью в УФССП. Приставы установили, что кредиторы общались с третьими лицами без их согласия, использовали унизительные выражения и разглашали сведения о клиенте и его обязательствах. Новосибирскую фирму привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства при возврате просроченной задолженности») и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Такая сумма оказалась доходчивее слов — звонки прекратились.
Микрофинансовым организациям хотят запретить выдавать займы с 22:00 до 6:00. Авторы инициативы считают, что ночью человеку сложнее трезво оценить последствия нового долга.