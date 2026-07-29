Власти ищут инвестора для возведения гостиницы около центра «Парус» в Дзержинске

Напомним, что Центр адаптивных видов спорта открылся в Дзержинске в 2024 году. В здании площадью 18 тысяч кв. метров построили 25-метровый бассейн, ледовую площадку для следж-хоккея, спортивные залы со специальными тренажерами для спортсменов, футбольное поле с искусственным покрытием, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал и медицинско-восстановительный центр. Заниматься в комплексе смогут 600 человек в сутки, 200 из которых — это спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.