Власти ищут инвестора для возведения гостиницы около центра «Парус» в Дзержинске

Власти ищут инвестора для строительства гостиницы около Регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Участок под эти цели уже забронирован, рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.
Гостиница необходима для проживания спортсменов из разных регионов, которые приезжают в центр, чтобы поучаствовать в соревнованиях и сборах, — причем не только по адаптивным, но и по классическим видам спорта.
«Если построить здесь гостиницу и обеспечить в ней доступную среду, загрузка будет круглый год, — отметил Кабайло и пригласил потенциальных покупателей ознакомиться с площадкой. — Со стороны Минспорта поможем в оформлении документов и подаче их в необходимые инстанции».
Напомним, что Центр адаптивных видов спорта открылся в Дзержинске в 2024 году. В здании площадью 18 тысяч кв. метров построили 25-метровый бассейн, ледовую площадку для следж-хоккея, спортивные залы со специальными тренажерами для спортсменов, футбольное поле с искусственным покрытием, зал пауэрлифтинга, фитнес-зал и медицинско-восстановительный центр. Заниматься в комплексе смогут 600 человек в сутки, 200 из которых — это спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что около 30 млн рублей выделили на благоустройство Дзержинска в этом году.