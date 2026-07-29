В Октябрьском округе на весь день выключат воду

Заявлено, что во время ремонтных работ холодной воды не будет в 31 административном здании, 3 многоквартирных домах по адресам:
ул. Полевая, 5, 6, 7;ул. пос. Волжский;ул. пос. Осташково;ул. 5-я Кордная, 65в;ул. Окружная дорога, 13, 13А, 13Б, 13 В, 15, 17;ул. 3-я Молодёжная, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 18/2, 20, 71к1, 79к1;ул. Барабинская, 1а, 6а, 19а, 20 В, 20к.83, 20к.40, 40/1, 44, 44к1, 44к2, 44к4.
В компании анонсировали установку машины с питьевой водой по адресу: ул. пос. Волжский, с 10:00 до окончания работ.