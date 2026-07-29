В Октябрьском округе на весь день выключат воду

Во вторник, 4 августа 2026 года, в части домов Октябрьского округа Омска отключат холодную воду. Как сообщили в компании «ОмскВодоканал», с 00:00 до 23:55 работники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе на Окружной дороге, в доме 11.