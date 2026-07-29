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В Октябрьском округе на весь день выключат воду

Во вторник, 4 августа 2026 года, в части домов Октябрьского округа Омска отключат холодную воду. Как сообщили в компании «ОмскВодоканал», с 00:00 до 23:55 работники водоканала проведут ремонтные работы на водопроводе на Окружной дороге, в доме 11.

Источник: AP 2024

Заявлено, что во время ремонтных работ холодной воды не будет в 31 административном здании, 3 многоквартирных домах по адресам:

ул. Полевая, 5, 6, 7;ул. пос. Волжский;ул. пос. Осташково;ул. 5-я Кордная, 65в;ул. Окружная дорога, 13, 13А, 13Б, 13 В, 15, 17;ул. 3-я Молодёжная, 12, 14, 14а, 15, 17, 18, 18/2, 20, 71к1, 79к1;ул. Барабинская, 1а, 6а, 19а, 20 В, 20к.83, 20к.40, 40/1, 44, 44к1, 44к2, 44к4.

В компании анонсировали установку машины с питьевой водой по адресу: ул. пос. Волжский, с 10:00 до окончания работ.