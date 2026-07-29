Астролог Калиновская заявила, что август откроет «окно возможностей» для всех

12 августа произойдёт уникальное астрономическое событие: парад планет, солнечное затмение и пик метеорного потока Персеиды. Это редчайший шанс для обновления и трансформации. Астрологи считают, что энергия дня настолько мощная, что способна изменить судьбу. Любовь Калиновская, астролог и астропсихолог, поделилась своими прогнозами о том, как провести этот день и избежать негативных последствий.
Затмение на кармической оси: перезагрузка.
Главным событием августа станет солнечное затмение, которое произойдёт 12 августа в 20:45 по московскому времени. Уникальность этого затмения в том, что оно совпадет с кармическими узлами — точками, определяющими важные события в жизни человечества.
Калиновская рассказала 360.ru, что затмение пройдёт на оси знаков Лев-Водолей, что крайне редко происходит. Лев символизирует лидерство, власть и индивидуальность, а Водолей — коллективное единство и массовые движения. Это сочетание знаков обещает масштабные перемены.
В момент затмения в знаке Льва будет находиться не только Солнце, но и Юпитер. Это соединение создаёт энергетику великих личностей, таких как полководцы, президенты и лидеры. Однако эта энергия может быть как созидательной, так и разрушительной.
Политический небосклон: вызов для лидеров.
Августовское затмение предвещает значительные события в политике и управлении. По мнению Калиновской, для успеха потребуется наличие благородных и сильных лидеров, которые готовы взять на себя ответственность за свой народ.
Однако астролог предупреждает о возможных негативных сценариях. Концентрация пяти планет в огненном Льве может привести к столкновениям за власть и вызовам для мировых лидеров. Это время испытаний для политиков и тех, кто принимает важные решения.
Энергетический шторм: влияние Персеид.
Пик метеорного потока Персеиды 12 августа добавит энергии этому дню. Древние астрологи считали Персеиды особенным явлением, а астрологи современности подчёркивают, что любые движения в космосе отражаются на Земле.
Калиновская предупреждает, что концентрация космической энергии в этот день может быть опасной. Возможны как положительные, так и отрицательные последствия. Важно направить энергию на созидание, а не на разрушение.
Особое внимание астролог уделяет сердечно-сосудистой системе, так как Лев в астрологии связан с сердцем. Пожилым людям и тем, кому за 45, рекомендуется следить за своим состоянием и избегать перегрузок.
Кому август принесёт удачу.
Несмотря на возможные трудности, астрология остаётся оптимистичной. Для многих людей затмение станет началом нового этапа. Калиновская выделяет несколько категорий людей, для которых этот день будет особенно благоприятным:
Творческие личности: актёры, музыканты и все, кто занимается искусством, получат шанс ярко заявить о себе.
Влюблённые и семьи: энергия Льва способствует романтике, возможно наступление беременности и рождение талантливых детей.
Амбициозные лидеры: для тех, кто стремится к руководящей должности, это время проявить свои лидерские качества.
Как провести 12 августа: советы астролога.
Астролог рекомендует провести этот день спокойно и избегать важных дел, которые могут иметь долгосрочные последствия. Не стоит назначать встречи, вести переговоры или отправляться в путешествия.
Вместо этого лучше заняться медитацией, саморазвитием или просто провести время с близкими. Это поможет сохранить энергию и направить её на позитивные изменения.
«Это будет среда, рабочий день. Я рекомендую работодателям сделать своим сотрудникам небольшую поблажку: позволить им чуть больше пообщаться, посмеяться, поработать в лайтовом режиме», — заключила Любовь Калиновская.