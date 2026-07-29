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В Калининградскую область с начала года ввезли более 1,5 тыс. тонн лука и моркови

В июле в Калининградскую область поступило 167 тонн лука из Сербии.

С начала 2026 года в Калининградскую область ввезли более 1,5 тыс. тонн лука и моркови. Вся импортная продукция прошла фитосанитарный контроль, карантинных объектов в ней не обнаружили. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С 1 января по 27 июля специалисты ведомства проконтролировали ввоз около 1,5 тыс. тонн лука-порея и репчатого лука из Сербии, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также 18,2 тонны свежей моркови из Египта и Сербии.

В июле в Калининградскую область поступило 167 тонн лука из Сербии и 6 тонн моркови египетского происхождения. После прибытия продукции сотрудники Россельхознадзора проверили товаросопроводительные документы и отобрали пробы для лабораторных исследований.

Эксперты Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» не выявили в овощах карантинных объектов. На груз оформили акты карантинного фитосанитарного контроля, позволяющие реализовывать продукцию через рынки и торговые сети.

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