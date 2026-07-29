Сотрудники полиции в Красноярске проверили на оптовой базе 49 иностранцев

Правоохранители в краевом центре провели профилактическое мероприятие по контролю соблюдения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Рейд состоялся на территории одной из оптовых складских площадок в Центральном районе города. В ходе проверки правоохранители установили личности 49 иностранных граждан, которых сопроводили в мобильный полицейский пункт, развернутый прямо на базе. На месте сотрудники сверили их данные с информационными системами на предмет причастности к противоправным деяниям, взяли биологические пробы эпителия и провели обязательную процедуру дактилоскопии. Параллельно сотрудники полиции осмотрели торговые павильоны, складские комплексы и автотранспорт, расположенный на территории объекта. Кинологические расчеты со служебными собаками обследовали помещения и машины на наличие запрещенных веществ. По итогам операции 21 человек был направлен в отдел полиции № 1 МУ МВД России «Красноярское» для проведения дальнейших процессуальных действий, а еще десяти иностранцам выписали административные протоколы.