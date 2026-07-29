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В Перми запустят сервис доставки продуктов федеральной сети

В столице Прикамья готовится к запуску сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса Ozon fresh. Об этом сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на свои источники. Ожидается, что новый игрок сможет составить конкуренцию другим федеральным сетям доставки: «Самокат» и «Яндекс Лавка».

В столице Прикамья готовится к запуску сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса Ozon fresh. Об этом сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на свои источники. Ожидается, что новый игрок сможет составить конкуренцию другим федеральным сетям доставки: «Самокат» и «Яндекс Лавка».

По информации портала, заход Ozon fresh в новый регион будет организован постепенно. Сначала планируется обустроить десять точек в Перми со складами на ул. Куйбышева, Лодыгина, Папанинцев, Советской Армии, Юрша, Гашкова, Ласьвинской, шоссе Космонавтов. Сейчас компания набирает персонал.

Ozon fresh — российский сервис экспресс-доставки продуктов питания, готовой еды и товаров повседневного спроса. Доставляет продукты ежедневного потребления, а также предметы быта. Действует в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Краснодаре и других регионах РФ.