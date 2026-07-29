В Перми запустят сервис доставки продуктов федеральной сети

В столице Прикамья готовится к запуску сервис быстрой доставки продуктов и товаров повседневного спроса Ozon fresh. Об этом сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на свои источники. Ожидается, что новый игрок сможет составить конкуренцию другим федеральным сетям доставки: «Самокат» и «Яндекс Лавка».