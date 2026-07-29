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Из-за ликвидации последствий ЧС в Таганроге изменена схема движения транспорта

В Таганроге из-за ликвидации последствий ЧС изменена схема движения транспорта. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

В Таганроге из-за ликвидации последствий ЧС изменена схема движения транспорта. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Автобусы № 5, 13, 14, 19 и 73-Б, а также электробус № 35-Т временно не доезжают до остановки «пл. Авиаторов». Конечной точкой для них стала остановка «Приморский парк», после которой транспорт следует по утвержденным схемам.

Изменения затронули и трамвайные маршруты. Трамвай № 4 переведен на маршрут № 2 («Университет» — «Вокзал Таганрог-1»), трамвай № 6 — на маршрут № 5 («Университет» — «з-д Прибой»). Трамваи № 8 и № 9 работают по сокращённой схеме: следуют до улицы Карла Либкнехта, далее — стандартным путем.