Море, уха и барды со всей страны: как живёт старейший в Калининградской области фестиваль авторской песни

В Калининградской области с 7 по 9 августа пройдёт любимый многими фестиваль «Балтийская Ухана»0+. Побережье вновь наполнится гитарными переборами и запахом ухи. О том, как живёт фестиваль, кто его любит и какие сюрпризы ждут участников в этом году, рассказала организатор Ольга Николаева.
«Балтийская Ухана» — один из старейших фестивалей авторской песни в Калининградской области. Он проходит на морском побережье недалеко от Балтийска с 1987 года и каждый раз собирает десятки музыкантов со всей страны.
— «Балтийская Ухана» существует уже почти 40 лет. В чём секрет такого долгожительства?
— Думаю, главный секрет в том, что фестиваль сумел сохранить свою душу, оставаясь при этом открытым к изменениям. За 40 без малого лет менялись времена, поколения и культурная среда, но неизменными оставались качество, уважение к традициям и желание развиваться.
— На кого ориентирован фестиваль?
— Мы стремимся быть местом встречи поколений, и это не просто красивый слоган.
Приходят люди, которые когда-то приезжали сюда детьми, а сегодня уже сами привозят своих детей и внуков.
Это создает особую атмосферу преемственности и семейного праздника.
— За столько лет у фестиваля наверняка появились собственные традиции?
— Одна из самых ярких — торжественное приветствие Нептуна, который символически открывает праздник и даёт ему старт. Этот момент создаёт особую атмосферу и напоминает о морском характере нашего фестиваля.
Неотъемлемой частью программы стал и волейбольный турнир. Это возможность не только проявить спортивный азарт, но и пообщаться в неформальной обстановке, укрепить дружеские связи между коллективами и создать ещё больше ярких воспоминаний.
Ещё одна любимая традиция — раздача праздничной ухи. Это не просто угощение, а символ гостеприимства, который объединяет участников, жителей города и гостей фестиваля за одним столом.
— А рецепт всегда одинаковый?
— Рецепт ухи на «Балтийской ухане» действительно оставался верен традициям: её варят из нескольких видов рыб, а для аромата в котёл опускают обугленное полено из костра. Уху готовят с душой и любовью и получается она ароматной и вкусной.
Для приготовления ста литров ухи обычно используется:
30 кг рыбы (судак, окунь, горбуша), 20 кг картофеля, 5 кг моркови, много любви и заботы!
— Фестиваль остаётся некоммерческим. Почему вы решили сохранить этот формат?
— Некоммерческий формат позволяет нам сохранять эту атмосферу искренности и открытости. Для нас в приоритете не получение прибыли, а доступность фестиваля, возможность давать участникам пространство для самовыражения, а для гостей — стать частью большого культурного события.
Конечно, организация требует больших усилий и поддержки партнёров, спонсоров, волонтёров и единомышленников. И мы очень ценим эту помощь, потому что именно благодаря ей фестиваль уже почти 40 лет остаётся настоящим праздником, который объединяет людей и сохраняет свои традиции.
— Как вы отбираете участников для музыкальной программы?
— Мы прежде всего обращаем внимание на творческий уровень, профессионализм и соответствие атмосфере фестиваля. Для нас важно сохранить баланс между признанными мастерами, которых зрители любят и ждут, и новыми именами, чтобы у публики была возможность открыть для себя интересных исполнителей.
Многие артисты возвращаются к нам из года в год, потому что фестиваль стал для них местом встречи друзей и единомышленников. Но каждый год появляются и дебютанты, и это делает программу живой, разнообразной и интересной.
— Расскажите подробнее о конкурсе авторской песни. Это ведь одна из главных составляющих фестиваля?
— Да, безусловно. Конкурс «Балтийской Уханы» — это не столько соревнование, сколько возможность получить профессиональную обратную связь и сделать следующий шаг в своём творчестве.
В этом году участников ждут два этапа. Первый тур пройдёт в камерной атмосфере — без сцены и аппаратуры. Только автор, песня и жюри. Второй тур состоится вечером на главной сцене фестиваля перед зрителями. Оценивать конкурсантов будут гости фестиваля — Григорий Данской, Игорь Лазарев и приглашённые мастера.
Но самое ценное на Ухане — не дипломы. Это возможность показать свои песни людям, которые сами много лет пишут музыку, поговорить с единомышленниками, получить честный разбор и уехать домой с новыми идеями. К участию приглашаются авторы-исполнители, авторы музыки, исполнители авторской песни и ансамбли. Главный приз фестиваля — авторская гитара ручной работы.
— Балтика славится переменчивой погодой. У вас есть «план Б» на случай шторма?
— Конечно, погода на морском побережье всегда может преподнести сюрпризы, поэтому мы заранее готовимся к различным сценариям. Мы внимательно следим за прогнозами и находимся в постоянном взаимодействии со всеми службами, которые обеспечивают проведение фестиваля.
— Что бы вы посоветовали тем, кто собирается на «Ухану» впервые?
— Прежде всего, рекомендуем гостям приезжать с хорошим настроением и быть открытым к новым знакомствам. «Балтийская Ухана» — это фестиваль, где очень легко почувствовать себя своим. Здесь всегда рады новым людям, и уже после первого дня многие говорят, что нашли новых друзей.
Программа 2026.
7 августа, пятница:
10:00−14:00 — заезд участников, размещение в палаточном городке; 10:00−17:00 — регистрация участников; 10:00−18:00 — работа фотовыставки «История Уханы»; 15:00−18:00 — концерт Союза калининградских бардов; 18:00−23:00 — концерт «Балтийская акустика»; 23:00 — «Гитара по кругу».
8 августа, суббота:
9:00−18:00 — продолжение работы фотовыставки, 10:00−17:00 — регистрация участников, 10:00−17:00 — волейбольный турнир на приз «Балтийской Уханы», 10:00−14:00 — подача заявок на конкурс авторской песни, 12:30−14:00 — выступление самых юных участников фестиваля «Голоса будущего», 13:00−15:00 — первый тур конкурса авторской песни, 14:00−17:00 — концерт гостей фестиваля и лауреатов фестивалей прошлых лет, 15:00−16:00 — творческие мастерские (обмен опытом, мастер-классы от экспертов и членов жюри), 16:30— второй тур конкурса авторской песни, 17:30−18:00 — приветствие Нептуна с торжественной раздачей ухи, 18:00−23:00 — торжественное награждение победителей конкурса авторской песни и волейбольного турнира, гала-концерт.
9 августа, воскресенье:
Прощальное купание в море, обмен контактами, сувенирами на память. Наведение порядка на территории лагеря (экологический десант, уборка палаточного городка).
Подробности о месте проведения и условиях можно найти в группе организаторов во «ВКонтакте».