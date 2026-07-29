Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ливни с градом и штормовой ветер надвигаются на Нижний Новгород

Экстренное предупреждение от МЧС: непогода с резким ухудшением видимости сохранится в регионе до конца суток 30 июля.

В Нижнем Новгороде и юго-западных районах Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погоды, начиная с 29 июля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, штормовые явления сохранятся до конца дня и в течение суток 30 июля.

Регион накроют сильные дожди, ливни, грозы и локальный град. Прогнозируется усиление ветра при грозе до 14−19 м/с, а видимость в осадках может снижаться до 500 метров и менее.

Спасатели призывают нижегородцев соблюдать меры безопасности: снизить скорость при управлении автотранспортом, избегать низменных участков местности, а также держаться подальше от деревьев, линий электропередач и слабоукрепленных конструкций. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание прогнозируется в Нижнем Новгороде.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше