Ливни с градом и штормовой ветер надвигаются на Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде и юго-западных районах Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погоды, начиная с 29 июля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, штормовые явления сохранятся до конца дня и в течение суток 30 июля.
Регион накроют сильные дожди, ливни, грозы и локальный град. Прогнозируется усиление ветра при грозе до 14−19 м/с, а видимость в осадках может снижаться до 500 метров и менее.
Спасатели призывают нижегородцев соблюдать меры безопасности: снизить скорость при управлении автотранспортом, избегать низменных участков местности, а также держаться подальше от деревьев, линий электропередач и слабоукрепленных конструкций. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112.
Ранее сообщалось, что резкое похолодание прогнозируется в Нижнем Новгороде.