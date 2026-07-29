Житель Новосибирской области выиграл 1,1 млн рублей в лотерею

Кирилл сейчас живет в Московской области и работает в сфере энергетики. Он рассказал, что начал активно играть в лотереи всего месяц назад. Свой счастливый билет он купил через мобильное приложение. Чтобы увеличить шансы, мужчина решил повторить успех другой победительницы и отметил числа почти подряд: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Этот метод принес ему удачу.