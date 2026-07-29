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30 июля в Казани объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, усиления ветра, ливни и град.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 88% 749 мм рт. ст. +23°
Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра, 30 июля, в столице РТ испортится погода — объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер, грозы, сильные дожди и ливни, в отдельных районах град.

Так, сегодня ночью и днем порывы восточного ветра могут достигать 15−20 м/с, местами до 24 м/с, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Минимальная температура воздуха ночью достигнет отметки +14..+19 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.

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