30 июля в Казани объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 30 июля, в столице РТ испортится погода — объявлено штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер, грозы, сильные дожди и ливни, в отдельных районах град.
Так, сегодня ночью и днем порывы восточного ветра могут достигать 15−20 м/с, местами до 24 м/с, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Минимальная температура воздуха ночью достигнет отметки +14..+19 градусов. Днем воздух прогреется до +18..+23 градусов.
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