В Красноярском крае появилась бухта Продолговатая и мыс Плоский

В Красноярском крае в Государственный каталог географических названий внесли два объекта на побережье Карского моря. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра.
Официальные наименования получили бухта Продолговатая и мыс Плоский. Бухта Продолговатая находится в прибрежной части Карского моря. Она вдается в берег Харитона Лаптева и ограничена мысом Тилло и мысом Дубинского.
Мыс Плоский расположен на северной оконечности полуострова Таймыр, в западной части бухты Слюдяная. Название связано с особенностями рельефа: это низкая и выровненная оконечность без резких обрывов.
«Точная фиксация наименований географических объектов — основа надежной пространственной информации, очень важной для развития северных территорий», — отметила руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина.
В Росреестре пояснили, что внесение объектов в каталог закрепляет их официальные названия. Это нужно для единообразного использования в государственных документах, на картах, в кадастровых материалах и информационных системах.