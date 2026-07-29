В Волгограде вспоминают создателя и руководителя НЭТ Отара Джангишерашвили

Но главным делом его жизни был НЭТ. Отар Джангишерашвили руководил основанным им театром 30 лет. Талантливый режиссер всегда мечтал создать свой театр, и эту мечту он осуществил в Волгограде. Он был бессменным директором, художественным руководителем и главным режиссером НЭТ. Почетный гражданин Волгоградской области скончался 6 марта 2018 года от тяжелой болезни. В августе 2023 года по инициативе актеров театра на Димитровском кладбище был установлен бюст Отара Джангишерашвили.