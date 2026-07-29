Приставы РТ поймали алиментщицу, задолжавшую ребенку 2,5 млн

Горожанка долгое время уклонялась от исполнения решения суда и скрывалась от приставов, проживая в съемной квартире, в то время как ее жилище пустовало. В марте 2025 года должницу объявили в розыск.
Установив адрес съемной квартиры, в июле 2026 года приставы нагрянули к алиментщице. Какое-то время женщина отказывалась впускать их и даже представлялась через закрытую дверь другим человеком. Позже она дверь открыла, но, ознакомившись с постановлением о принудительном приводе, должница отказалась добровольно проследовать за приставами. Тогда гражданку пришлось принудительно доставить в отдел судебных приставов для дачи объяснений и проведения дальнейших исполнительных действий.
На женщину составили административные протоколы за неуплату алиментов, воспрепятствование законной деятельности должностных лиц. Мировой судья назначил челнинке 100 часов обязательных работ и штраф.
«Исполнительное производство на этом не окончено. Помимо исполнения административного наказания и уплаты штрафа, женщине предстоит полностью погасить задолженность по алиментам, превышающую 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении ГУФССП России по РТ.