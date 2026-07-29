Приставы РТ поймали алиментщицу, задолжавшую ребенку 2,5 млн

Установив адрес съемной квартиры, в июле 2026 года приставы нагрянули к алиментщице. Какое-то время женщина отказывалась впускать их и даже представлялась через закрытую дверь другим человеком. Позже она дверь открыла, но, ознакомившись с постановлением о принудительном приводе, должница отказалась добровольно проследовать за приставами. Тогда гражданку пришлось принудительно доставить в отдел судебных приставов для дачи объяснений и проведения дальнейших исполнительных действий.