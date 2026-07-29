Волгоградцам вернут 5 млрд рублей налоговых вычетов

В первом полугодии 2026 года волгоградцы подали более 140 тысяч деклараций 3-НДФЛ и почти 38 тысяч заявлений на вычеты в упрощённом порядке. Общая сумма заявленных налоговых вычетов превысила 39 млрд рублей. Налог, подлежащий возврату из бюджета, составил более 5 млрд.
Чаще всего жители региона заявляли имущественные вычеты — на покупку жилья. Их доля — 55% от всех обращений. На втором месте социальные вычеты — 32%. В основном люди возвращают налоги за лечение и обучение. Инвестиционные вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения составили чуть более 1%.
Общая сумма налога, исчисленного к уплате в бюджет, — 2,1 млрд рублей. Из них почти 542 млн — налог с доходов от продажи имущества.
В УФНС по Волгоградской области напоминают: те, кто не успел подать декларацию до 30 апреля, обязаны это сделать в любое время в течение года, в том числе, через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ».
Ранее сообщалось, куда приедут мобильные офисы налоговой в августе в Волгоградской области.