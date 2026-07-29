Волгоградцам вернут 5 млрд рублей налоговых вычетов

В УФНС по Волгоградской области напоминают: те, кто не успел подать декларацию до 30 апреля, обязаны это сделать в любое время в течение года, в том числе, через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ».