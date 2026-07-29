Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам вернут 5 млрд рублей налоговых вычетов

Чаще всего жители региона заявляли имущественные вычеты — на покупку жилья. Их доля — 55% от всех обращений.

В первом полугодии 2026 года волгоградцы подали более 140 тысяч деклараций 3-НДФЛ и почти 38 тысяч заявлений на вычеты в упрощённом порядке. Общая сумма заявленных налоговых вычетов превысила 39 млрд рублей. Налог, подлежащий возврату из бюджета, составил более 5 млрд.

Чаще всего жители региона заявляли имущественные вычеты — на покупку жилья. Их доля — 55% от всех обращений. На втором месте социальные вычеты — 32%. В основном люди возвращают налоги за лечение и обучение. Инвестиционные вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения составили чуть более 1%.

Общая сумма налога, исчисленного к уплате в бюджет, — 2,1 млрд рублей. Из них почти 542 млн — налог с доходов от продажи имущества.

В УФНС по Волгоградской области напоминают: те, кто не успел подать декларацию до 30 апреля, обязаны это сделать в любое время в течение года, в том числе, через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС или мобильное приложение «Налоги ФЛ».

Ранее сообщалось, куда приедут мобильные офисы налоговой в августе в Волгоградской области.