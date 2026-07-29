Краснознаменская ЦРБ планирует заказать сборный ФАП из металла

ФАП предназначен для населённых пунктов с численностью населения до 800 человек. Указанная цена — 9,2 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.