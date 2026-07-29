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Краснознаменская ЦРБ планирует заказать сборный ФАП из металла

На поставку и монтаж готовы потратить до 9,2 млн рублей.

Краснознаменская Центральная районная больница планирует заказать поставку и монтаж сборного фельдшерско-акушерского пункта из металла. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

ФАП предназначен для населённых пунктов с численностью населения до 800 человек. Указанная цена — 9,2 млн рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В апреле на поставку и монтаж модульного здания женской консультации в Гвардейске выделили 95 млн рублей. Такую практику в региональном минздраве планируют продолжить.