С Дона в Азербайджан экспортировали 17 тонн кормовых смесей

С 17 по 24 июля на территории Ростовской области провели досмотр 17 тонн кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц, предназначенных для экспорта в Азербайджан. Об этом информирует пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.
Досмотр осуществлялся в местах таможенного оформления региона. По итогам проверки продукция признана безопасной в ветеринарно‑санитарном отношении и соответствующей требованиям страны‑импортёра. Подтверждением качества и безопасности стали результаты лабораторных исследований, проведённых испытательной лабораторией Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.