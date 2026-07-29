Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С Дона в Азербайджан экспортировали 17 тонн кормовых смесей

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С 17 по 24 июля на территории Ростовской области провели досмотр 17 тонн кормовых смесей для сельскохозяйственных птиц, предназначенных для экспорта в Азербайджан. Об этом информирует пресс‑служба регионального управления Россельхознадзора.

Досмотр осуществлялся в местах таможенного оформления региона. По итогам проверки продукция признана безопасной в ветеринарно‑санитарном отношении и соответствующей требованиям страны‑импортёра. Подтверждением качества и безопасности стали результаты лабораторных исследований, проведённых испытательной лабораторией Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК.