Пир горой. Дончане поделились рецептами любимых блюд из продукции «Тавр»

«Блинчики я обычно пеку тонкие, здесь важна сковорода хорошая, чтобы они легко снимались. Тесто делаю на молоке, обычно беру, минимум, литр, тогда штук 30 блинов получается. В молоко добавляем три столовые ложки растительного масла, четыре яйца, три столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли и два с половиной стакана муки — это примерно 400 граммов. Сначала подогреваем половину молока — важно не довести до кипения, прос­то чтобы оно стало тёплым. Затем добавляем соль, сахар и яйца, всё тщательно перемешиваем. После этого вводим просеянную муку и снова вымешиваем. Следом вливаем растительное масло и оставшееся холодное молоко. Обратите внимание: тесто получится довольно жидким, поэтому его нужно периодически помешивать, чтобы оно оставалось однородным. Жарим на раскалённой сковороде по 1−2 минуты с каждой стороны до румяности. Для начинки берём ветчину для зав­тра­ка “Тавр”, сыр и зелень. Заворачиваем эту вкуснятину в блинчик и подаём родным или гостям», — делится секретами повар.