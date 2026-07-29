Пир горой. Дончане поделились рецептами любимых блюд из продукции «Тавр»

Донской регион — это живая история, сплетённая из множества культур. Казаки, осевшие здесь несколько веков назад, стали настоящими собирателями традиций: возвращаясь из дальних походов, они привозили с собой не только трофеи, но и рецепты, обычаи европейской, кавказской и восточной кухонь. Так родилась донская кулинария — разнообразная, щедрая и гостеприимная. Да, казаки соблюдали посты и в буднях были непритязательны в еде, но умели и любили поесть вкусно! А уж на праздниках и свадьбах стол ломился от сытных яств.
Особое место в казачьем меню занимала колбаса — её готовили дома и покупали. Какие блюда из этого продукта украсят любой стол, разбираемся в материале.
Для гурманов всех мастей.
Вокруг колбасных изделий ходит множество мифов: от утверждений, что «в современной колбасе нет мяса», до призывов доверять только продукции по ГОСТу. Однако многие знают — эти страшилки не имеют ничего общего с реальностью, если речь идёт о продуктах «Тавр».
Колбаса «Тавр» давно стала неотъемлемой частью праздничного стола многих жителей донского региона. Ассортимент насчитывает более 150 видов мясной продукции, способной удовлетворить даже самых требовательных гурманов.
Продукцию «Тавр» можно использовать по-разному: от простых бутербродов до изысканных нарезок для гостей. А если привычные способы приготовления надоели? Мы попросили опытного повара Алексея Григорьева поделиться рецептами любимых блюд, которые легко приготовить с колбасой.
Алексей признаётся: первое, что приходит в голову, это солянка. Согласно одной из версий, название восходит к слову «соль» — ведь именно на солёно-кислой гамме строится рецепт. Бочковые огурцы, копчёности и прочие компоненты формируют насыщенный, слегка терпкий вкус, который невозможно спутать ни с чем другим.
«Для начала нужно сварить бульон, желательно на говяжьей косточке. Потом делаем зажарку: мелко порезанный лук, соль, перец, томатная паста, буквально одна чайная ложка сахара — чтобы не было сильно кисло. И самое главное — мясо, копчёная тавровская колбаска. Хорошо, если мяса будет видов пять-шесть. Всё это вводится в бульон, затем добавляется зажарка. Можно ещё солёные огурцы добавить и немного рассола, но это по вкусу. Далее варим семь минут до готовности и всё — ароматный сытный суп готов. Подать можно с лимоном, маслинами и сметаной», — рассказал свой любимый рецепт Алексей.
Блины русский народ любил издревле, и донские казаки не были исключением. Это блюдо занимало почётное место в их кулинарных традициях, особенно во время масленичных гуляний.
Повар Алексей Григорьев поделился фирменным рецептом блинов с ветчиной и сыром — универсальной закуской, которая придётся по вкусу и за скромным будничным завтраком, и за праздничной трапезой.
«Блинчики я обычно пеку тонкие, здесь важна сковорода хорошая, чтобы они легко снимались. Тесто делаю на молоке, обычно беру, минимум, литр, тогда штук 30 блинов получается. В молоко добавляем три столовые ложки растительного масла, четыре яйца, три столовые ложки сахара, половину чайной ложки соли и два с половиной стакана муки — это примерно 400 граммов. Сначала подогреваем половину молока — важно не довести до кипения, просто чтобы оно стало тёплым. Затем добавляем соль, сахар и яйца, всё тщательно перемешиваем. После этого вводим просеянную муку и снова вымешиваем. Следом вливаем растительное масло и оставшееся холодное молоко. Обратите внимание: тесто получится довольно жидким, поэтому его нужно периодически помешивать, чтобы оно оставалось однородным. Жарим на раскалённой сковороде по 1−2 минуты с каждой стороны до румяности. Для начинки берём ветчину для завтрака “Тавр”, сыр и зелень. Заворачиваем эту вкуснятину в блинчик и подаём родным или гостям», — делится секретами повар.
Готовят не только профи.
Продукцию «Тавр» ценят не только профессиональные повара, но и хозяйки, которые выбирают её за неизменно высокое качество и изысканный вкус. Одна из них, азовчанка Елена Яковенко, рассказала, без каких блюд с колбасой не обходится ни одно семейное застолье.
"Какой праздник без оливье? Это, пожалуй, самый главный салат на нашем столе. Я готовлю его по классическому рецепту, но с одним маленьким секретом — добавляю зелёное яблоко. Поверьте, эта деталь заставляет привычный вкус заиграть новыми красками.
Итак, на три порции нам понадобится: 150−180 граммов варёной колбасы «Тавр», 150 граммов картофеля, 100 граммов солёных огурцов, 80 граммов моркови, 100 граммов консервированного горошка, одно-два куриных яйца и те самые 80 граммов зелёного яблока. Для заправки берём 100−150 граммов майонеза, а соль и чёрный перец добавляем по вкусу", — поведала Елена.
Для приготовления салата сначала следует отварить картофель до мягкости — это займёт примерно 20 минут. Затем его необходимо остудить, очистить от кожуры и нарезать аккуратными кубиками.
Далее таким же образом готовится морковь: её варят около 20 минут, очищают и также нарезают кубиками. Солёные огурцы и варёную колбасу следует измельчить аналогичным способом, сохраняя единый размер нарезки.
После этого нужно сварить яйца вкрутую: после закипания воды их держат на огне восемь минут. Затем яйца остужают, чистят и нарезают кубиками. Зелёное кислое яблоко также следует очистить и нарезать небольшими кусочками.
Затем все подготовленные ингредиенты выкладывают в глубокую миску, добавляют консервированный горошек и тщательно перемешивают. Далее салат солят и перчат по вкусу, заправляют майонезом и ещё раз хорошо перемешивают.
В завершение блюдо лучше убрать в холодильник на 15−20 минут для охлаждения, после чего его можно подавать к столу.
«Ещё один рецепт очень любят мои домашние — это картофельные гнёзда с яйцом и колбасой. Единственное, что потребует чуть больше времени и внимания, — нарезка ингредиентов. Здесь важна аккуратность, но в остальном процесс очень простой и не вызовет никаких сложностей», — обращает внимание азовчанка.
По её словам, для приготовления четырёх порций понадобятся: 500 граммов картофеля, 150 граммов варёной докторской колбасы «Тавр», одно целое куриное яйцо и четыре желтка, 60 граммов пшеничной муки, два зелёных лука, а также растительное масло, соль и перец — по вкусу.
«Картофель нужно натереть на специальной тёрке, чтобы получилась длинная тонкая соломка. Точно так же, соломкой, нарезаем колбасу. Зелёный лук шинкуем как можно тоньше. Теперь смешиваем всё в глубокой миске: картофель, колбасу, зелёный лук. Добавляем туда муку и одно яйцо, солим и перчим по вкусу, хорошо перемешиваем», — рассказывает Елена.
После необходимо разогреть растительное масло в широкой сковороде. Полученную массу разделить на четыре равные части. Каждую часть выложить на сковороду, формируя кольцо или «гнездо». В центр каждого такого кольца аккуратно вбить по одному яичному желтку.
«Накрываем сковороду крышкой и жарим на среднем огне 2−3 минуты. Затем осторожно переворачиваем наши гнёзда и обжариваем с другой стороны ещё пару минут. Подавать блюдо лучше всего горячим, украсив свежей зеленью», — подытоживает хозяйка.
Конечно, у каждого из нас свои кулинарные предпочтения и фирменные рецепты. Но есть то, что объединяет многих любителей хорошей еды, — качественная и аппетитная продукция «Тавр».
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