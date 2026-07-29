Эксперт Пинаев предупредил о новой погодной реальности в России

Ученый отметил, что все эти отклонения неслучайны. Они являются звеньями одной цепи и связаны с глобальным потеплением. Кроме того, климат на планете цикличен. Сейчас Земля находится в межледниковом периоде, который длится уже несколько тысяч лет, однако внутри этого периода происходят свои колебания — периоды потеплений и похолоданий. Деятельность человека значительно ускоряет и усиливает эти естественные процессы, делая погодные аномалии все более частыми и разрушительными.