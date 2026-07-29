Эксперт Пинаев предупредил о новой погодной реальности в России

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россиянам придется привыкнуть к нетипичной для сезона погоде — аномальная жара или снегопады будут происходить все чаще из-за глобальных изменений климата. Об этом ТАСС рассказал доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев.
«Мы можем наблюдать нетипичную для российских широт погоду уже сейчас. Например, Урал и Западная Сибирь оказались в зоне аномальной жары — температура превышает климатическую норму на 6−9 градусов, в Екатеринбурге воздух прогрелся до плюс 35 градусов, в Тюмени побит рекорд 40-летней давности. В то же время в ряде регионов Сибири фиксируются мощные ливни с грозами и градом», — рассказал эксперт.
Он добавил, что погодные экстремумы, которые фиксируются на территории России, вполне вписываются в долгосрочный тренд. «В ближайшие годы жителей страны ждет дальнейший рост частоты и разнообразия таких явлений», — подчеркнул Пинаев.
Ученый отметил, что все эти отклонения неслучайны. Они являются звеньями одной цепи и связаны с глобальным потеплением. Кроме того, климат на планете цикличен. Сейчас Земля находится в межледниковом периоде, который длится уже несколько тысяч лет, однако внутри этого периода происходят свои колебания — периоды потеплений и похолоданий. Деятельность человека значительно ускоряет и усиливает эти естественные процессы, делая погодные аномалии все более частыми и разрушительными.
«В связи с этим на планете происходит смещение привычных сезонов и постепенное повышение среднегодовой температуры. Как следствие происходят климатические экстремумы — аномальные морозы, сильные снегопады или, наоборот, необычно жаркие периоды», — объяснил Пинаев.