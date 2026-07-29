Минкультуры РФ внесло 48 донских памятников в реестр культурного наследия

Специалисты региона выявили новые объекты в 14 муниципалитетах: Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Дубовском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Семикаракорском, Тарасовском и Усть-Донецком районах, а также в Ростове-на-Дону. После включения в реестр объекты получили федеральный статус и перешли под государственную охрану.