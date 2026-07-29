Нижегородские семьи рассказали о том, как нашли свое счастье в деревне

Например, супруги Кулешовы — Мария и Александр — и их шестилетняя дочь когда-то не могли представить, что будут жить в деревне. Мария вспоминает: семья была «городской от макушки до пят», а представления о сельской жизни у нее складывались разве что из книг. Родители и бабушки с дедушками — люди науки и технологий. Знакомство с будущим мужем произошло в научном городке, дальше были переезд в Кстово и работа.