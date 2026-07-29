Нижегородские семьи рассказали о том, как нашли свое счастье в деревне

Обычно люди стремятся из села в город, где больше перспектив и возможностей для образования и карьеры. Но сегодня все чаще встречаются и обратные примеры: семьи осознанно переезжают из городов в сельскую местность. Что толкает нижегородцев на такой шаг и к чему это приводит рассказывает Pravda-nn.ru.
Например, супруги Кулешовы — Мария и Александр — и их шестилетняя дочь когда-то не могли представить, что будут жить в деревне. Мария вспоминает: семья была «городской от макушки до пят», а представления о сельской жизни у нее складывались разве что из книг. Родители и бабушки с дедушками — люди науки и технологий. Знакомство с будущим мужем произошло в научном городке, дальше были переезд в Кстово и работа.
Поворотным моментом стала поездка Александра в Тоншаевский район по работе. Ему полюбились таежные пейзажи, а в голове все крепче укоренялась давняя мечта стать пчеловодом. В деревне Ширта он нашел подходящий дом: деревянный, без привычных городских удобств, зато в местности с отличной медоносной базой и без полей, обрабатываемых пестицидами.
Мария, хоть и вела активную городскую жизнь, (работала фотографом, участвовала в конкурсах, имела большую клиентскую базу), решила поддержать мужа. Год она жила на два района, добираясь до деревни на электричках и автобусах, порой преодолевая большие расстояния с рюкзаком.
Окончательный переезд потребовал немалых усилий. Семье пришлось обустраивать быт и развивать пасеку практически с нуля, не имея серьезного стартового капитала. Важную роль сыграл социальный контракт: на полученные 350 тысяч рублей супруги приобрели оборудование для отливки ульев из пенополиуретана (они легкие, долговечные и устойчивые к вредителям).
На пути встречались и серьезные испытания: три года назад помощник, перевозивший 65 ульев, не справился с управлением и повредил ульи. Восстановление шло тяжело, но семья справилась. Сегодня у Кулешовых уже несколько сотен ульев, они состоят в Союзе промышленных пчеловодов России, а их мед нашел своих поклонников.
Отдельная история — судьба дочери Евы. В деревне девочка много рисовала, а позже стала заниматься оформлением баночек с медом. Обучение потребовало усилий: в обычную школу Ева ездила на автобусе в Пижму, а в художественную три раза в неделю в Шахунью с мамой. Сейчас девушка учится в Нижегородском художественном училище.
Сама Мария нашла в сельской жизни новые увлечения: освоила изготовление ботанических свечей с сухоцветами, занялась танцами и йогой, планирует стать тренером. Супруги довольны своим выбором, главное — не бояться действовать. По словам Марии, успех зависит не от денег или внешней красоты, а от смелости и добрых помыслов.
У Виктора и Ксении Малаховых мотивы для переезда были другими. Решение созрело после рождения второго ребенка: в городской квартире площадью 37 квадратных метров стало тесно, хотелось, чтобы дети больше бывали на природе и гуляли на свежем воздухе.
Год ушел на поиски подходящего места, пока не нашли дом в селе Большая Аря. Он сразу пришелся по душе: просторный (113 квадратных метров), с участком в 25 соток, со всеми коммуникациями и не требовал ремонта. Покупка стала возможной благодаря материнскому капиталу и ипотеке. Платежи оказались посильными, тем более что Виктор и Ксения — предприниматели и не привязаны к конкретному месту работы.
Сейчас в семье уже трое детей. Именно переезд в просторный дом позволил Малаховым осуществить мечту о третьем ребенке. Старшая дочь Полина готовится к школе, младшей Алисе 2,5 года, а маленький Толя только подрастает, ему три месяца.
Инфраструктура в селе ограничена: ни детского сада, ни школы здесь нет. Но расстояние до Лукоянова — всего 12 километров, а у обоих родителей есть водительские права и две машины, так что возить детей не проблема. При этом в самом селе много детей, девочкам есть с кем играть, а любимым местом для семейных прогулок стал пруд неподалеку.
Ксения подчеркивает: переезд был тщательно продуман, супруги взвесили все «за» и «против». Сейчас они не жалеют о своем выборе, ведь в своем доме никто никому не мешает, а вокруг спокойствие.