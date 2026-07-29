Около тысячи новосибирцев посетили «Поезд Победы» в первый день работы

В Новосибирской области начала работу уникальная интерактивная выставка «Поезд Победы». В первый день ее посетили около тысячи жителей региона. Все билеты были забронированы за 30 минут после открытия регистрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.