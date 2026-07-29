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Около тысячи новосибирцев посетили «Поезд Победы» в первый день работы

Все билеты раскупили за 30 минут.

Источник: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области начала работу уникальная интерактивная выставка «Поезд Победы». В первый день ее посетили около тысячи жителей региона. Все билеты были забронированы за 30 минут после открытия регистрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Заместитель руководителя департамента молодежной политики Новосибирской области Светлана Королькова подчеркнула, что Правительство региона уделяет значительное внимание проектам, направленным на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи.

— «Поезд Победы» — это не просто выставка, это живой урок истории, который позволяет каждому посетителю, особенно молодежи, прочувствовать масштабы подвига наших предков. Мы видим, как эмоционально реагируют ребята, и это подтверждает огромную значимость проекта, — отметила Королькова.

Во второй день экспозицию посетили представители проекта «Навигаторы детства» и участники «Движения Первых». Они отметили широкий спектр глубоких эмоций — от восторга и сочувствия до сопереживания и радости от Победы.