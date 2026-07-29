Личность одноногого бездомного с калининградской автобусной остановки установят через отпечатки пальцев

Бездомному калининградцу Геннадию Кашкину (имя изменено — ред.), который после ампутации ступни несколько месяцев жил на автобусной остановке, помогут получить новые документы, сняв отпечатки пальцев. Об этом сообщили «Клопс» в региональном министерстве социальной политики в ответ на запрос во вторник, 28 июля.
Как отмечено в сообщении, с 10 июля он находится в Центре социальной адаптации для лиц без определённого места жительства. Чтобы установить личность мужчины, в подразделении УМВД по Калининградской области уже провели дактилоскопию. После этого будет принято решение о восстановлении документов. Заявление в органы внутренних дел для оформления удостоверения личности Кашкин с помощью сотрудников центра подал.
В центре адаптации мужчина по индивидуальной программе социальных услуг сможет находиться до шести месяцев. Но, как подчеркнули в министерстве, помощь оказывается только добровольно. Если человек захочет, он может покинуть учреждение в любой момент, никого не предупреждая.
Вопрос о том, куда Кашкину деваться через полгода, как открыт — технически «стационарное социальное обслуживание», то есть проживание в интернате, могут предоставить пожилым людям и инвалидам I или II группы, если они утратили способность к самообслуживанию и передвижению. Но пока Кашкин к этим категориям не относится — вопрос об установлении инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы могут рассмотреть только после того, как ему восстановят документы. Тогда он смог бы получать и пенсию.
Кроме того, Кашкин может рассчитывать на помощь, как человек с доходом ниже прожиточного минимума. «Социальный кодекс Калининградской области предусматривает предоставление государственной социальной помощи один раз в течение календарного года, — отмечено в сообщении. — Для людей без определённого места жительства такая выплата составляет 2 000 рублей и оформляется при содействии Центра социальной адаптации».
Что же касается предоставления бездомному социального жилья, то это относится к полномочиям органов местного самоуправления, уточнили в министерстве.
В судьбу оказавшегося на улице Кашкина вмешался неравнодушный горожанин, помогший устроиться в социальный приют. Позже бездомный рассказал «Клопс», почему жил на остановке.