Личность одноногого бездомного с калининградской автобусной остановки установят через отпечатки пальцев

Вопрос о том, куда Кашкину деваться через полгода, как открыт — технически «стационарное социальное обслуживание», то есть проживание в интернате, могут предоставить пожилым людям и инвалидам I или II группы, если они утратили способность к самообслуживанию и передвижению. Но пока Кашкин к этим категориям не относится — вопрос об установлении инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы могут рассмотреть только после того, как ему восстановят документы. Тогда он смог бы получать и пенсию.