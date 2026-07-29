В Госдуме допускают признание мессенджера Telegram террористическим

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с изданием «Абзац» заявил, что мессенджер Telegram в России может быть признан террористическим. При этом он отметил, что таких прецедентов ранее не было.
«Пока примеров, чтобы мессенджер признавали террористическим, нет, но все возможно. Если он продолжит работать в том же духе, то почему бы нет, могут и заблокировать», — отметил Картаполов.
Ранее ФСБ сообщила, что основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск и ему заочно предъявили обвинение по статье о содействии терроризму.
Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов сообщил, что обычные пользователи Telegram не рискуют и могут продолжать пользоваться приложением. Руководство платформы не влияет на повседневную жизнь законопослушных граждан.
Если граждане не нарушают закон, то они в безопасности. Мессенджером пользуются миллионы людей, не подпадающих под содействие террористической деятельности. Ответственность может наступить за пропаганду или нарушение закона, но это не связано с повседневным общением.
Трунов отметил, что даже если Дурова выдадут и будет суд, корпорация продолжит работать.