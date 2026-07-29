Красноярск не попал в топ популярных у абитуриентов городов

Также в министерстве составили топ городов, куда собирается поступать больше всего выпускников. Лидирует по этому показателю Москва — в местные вузы заявления подали 511 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург с 212 тысячами, замыкает тройку Казань — 90 тысяч.