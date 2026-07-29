Красноярск не попал в топ популярных у абитуриентов городов

Минобрнауки России подвело промежуточные итоги приемной кампании в вузы.
Почти 1,3 млн абитуриентов подали 4,3 млн заявлений через портал «Госуслуги». В числе наиболее популярных направлений подготовки: инженерное и педагогическое и образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии.
Также в министерстве составили топ городов, куда собирается поступать больше всего выпускников. Лидирует по этому показателю Москва — в местные вузы заявления подали 511 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург с 212 тысячами, замыкает тройку Казань — 90 тысяч.
Также в десятку вошли Екатеринбург (82 тыс.), Новосибирск (64 тыс.), Ростов-на-Дону (53 тыс.), Нижний Новгород (50 тыс.), Уфа (45 тыс.), Краснодар (45 тыс.). Томск, единственный город с населением меньше миллиона человек, оказался на последнем месте — туда поступает 40 тыс. человек, пишет РИА Томск. Красноярска в этом списке не оказалось.
27 июля на портале «Госуслуг» и сайтах вузов опубликовали конкурсные списки. До 1 августа льготники, олимпиадники и целевики должны подать согласия на зачисление, до 5 августа — остальные абитуриенты по основному конкурсу. Приказы о зачислении по квотам и для олимпиадников выйдут 3 августа, по основному конкурсу — 7 августа.
Прием на бюджет в магистратуру заканчивается не позднее 20 августа, на платные места бакалавриата, специалитета и магистратуры — не позднее 20 сентября. В аспирантуру зачисление завершается до 30 ноября.
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