В школы Удмуртии начало поступать оборудование в кабинеты музыки и физики

Кабинеты музыки также ждут значительные перемены. Для творческих занятий каждый кабинет будет укомплектован ноутбуком, мышью и колонками. Это открывает новые возможности для работы со звуком, создания собственных композиций, обработки музыкальных произведений и знакомства с современными цифровыми инструментами. Всего в школы республики поступит 332 ноутбука со всеми комплектующими.