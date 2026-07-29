В школы Удмуртии начало поступать оборудование в кабинеты музыки и физики

Оборудование для кабинетов музыки и физики начало поступать в школы Удмуртской Республики по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
«Комплектация включает все необходимое для полного цикла лабораторных и демонстрационных работ: наборы по изучению волновых явлений, механических колебаний, магнитного поля кольцевых токов, динамики вращательного движения, звуковых волн и т. д. В школы в этом году поступит 210 наборов каждого вида по физике», — подчеркнула министр образования и науки Удмуртии Римма Бякова.
Кабинеты музыки также ждут значительные перемены. Для творческих занятий каждый кабинет будет укомплектован ноутбуком, мышью и колонками. Это открывает новые возможности для работы со звуком, создания собственных композиций, обработки музыкальных произведений и знакомства с современными цифровыми инструментами. Всего в школы республики поступит 332 ноутбука со всеми комплектующими.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.