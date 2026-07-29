Жители Красноярска устроили 75 праздников во дворах

«Фабрика народных инициатив» уже давно стала больше, чем просто конкурс. Это возможность для жителей самим создавать атмосферу, объединять соседей и делать пространство вокруг себя интереснее. Особенно приятно, что в этом году к проекту впервые присоединились территории, ставшие частью большого Красноярска. Уверены, что второй этап подарит городу ещё больше ярких и народных событий", — рассказала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова.