Жители Красноярска устроили 75 праздников во дворах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершился первый этап проекта «Фабрика народных инициатив». За три месяца жители сами организовали 75 дворовых мероприятий — от спортивных праздников до творческих мастер-классов и семейных фестивалей.
Например, во дворах дети искали пиратские сокровища, изучали правила дорожного движения вместе с Дядей Степой, соревновались в эстафетах, участвовали в викторинах и мастер-классах. Для взрослых тоже нашлись занятия — соседи вместе проводили праздники, знакомились и общались.
В этом году к проекту впервые присоединились Солонцы, Минино, Элита и Березовка, вошедшие в состав большого Красноярска. Там уже прошли 12 мероприятий. Одним из самых массовых стала «Пломбирная вечеринка» в Элите, которая собрала около 300 жителей.
«Фабрика народных инициатив» уже давно стала больше, чем просто конкурс. Это возможность для жителей самим создавать атмосферу, объединять соседей и делать пространство вокруг себя интереснее. Особенно приятно, что в этом году к проекту впервые присоединились территории, ставшие частью большого Красноярска. Уверены, что второй этап подарит городу ещё больше ярких и народных событий", — рассказала начальник отдела управления проектами департамента главы города Юлия Гафарова.
В мэрии сообщают, что сейчас в городе проходит второй этап, а всего в этом году для красноярцев планируют провести 150 дворовых праздников.