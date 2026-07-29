Массовая драка произошла ночью в центре Ростова-на-Дону

В Ростове‑на‑Дону правоохранители ведут розыск участников массовой драки, произошедшей накануне на улице Станиславского. Об этом сообщили в пресс‑службе Главного управления МВД по Ростовской области.
Инцидент попал на видео — запись стремительно разошлась в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчины бегают по тротуарам и проезжей части; у некоторых в руках — лопаты и ломы.
Местные жители рассказали, что ночные конфликты на этой улице случаются уже третью ночь подряд. По словам очевидцев, в стычках участвуют цыгане, проживающие в заброшенных зданиях. Горожане обеспокоены: они боятся оказаться случайными жертвами насилия, а постоянный шум и крики мешают им спать.
Как уточнили в пресс‑службе МВД, полицейские оперативно прибыли на место, однако к их приезду предполагаемые участники конфликта уже разошлись. Сотрудники опросили заявителя, изучили записи камер видеонаблюдения и зафиксировали все обстоятельства происшествия.