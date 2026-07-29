Массовая драка произошла ночью в центре Ростова-на-Дону

Местные жители рассказали, что ночные конфликты на этой улице случаются уже третью ночь подряд. По словам очевидцев, в стычках участвуют цыгане, проживающие в заброшенных зданиях. Горожане обеспокоены: они боятся оказаться случайными жертвами насилия, а постоянный шум и крики мешают им спать.