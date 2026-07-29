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После ночной атаки на Таганрог сорвался график следования пригородных поездов

29 июля в Ростовской области задержались в пути три электрички.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после ночной воздушной атаки в Таганроге изменился график следования трех пригородных поездов. Эту информацию подтвердили в АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (АО «СКППК»).

Речь идет об утренних поездах № 6301 Успенская — Таганрог (задержан на остановочном пункте Миусский), № 6071 Таганрог — Ростов (задержан при отправлении из Таганрога), № 6314 Таганрог — Матвеев Курган (задержан при отправлении из Таганрога).

Время отставания электричек от графика составило от 10 до 30 минут. Составы задержались по техническим причинам, добавили в АО «СКППК».

Напомним, после падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге погибла женщина, также пострадал мужчина. Позже стало известно еще об одном пострадавшем. Жильцов поврежденного дома эвакуировали.

Также во время воздушной атаки пострадали частные дома в другом районе города. Обломки БПЛА были обнаружены на территории производственных организаций и морского порта.

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