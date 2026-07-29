В Ульяновской области исторический фестиваль собрал 10 тысяч гостей

Около 10 тыс. гостей посетили исторический фестиваль «Великий Волжский путь», который состоялся 18 июля в Ульяновской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в правительстве региона.
На мероприятии собрались представители 10 регионов России, включая участников военно-исторических клубов, которые воссоздали атмосферу средневекового поселения на берегу Волги. Реконструкторы продемонстрировали особенности военного дела, быта, ремесел и культуры разных исторических эпох. Всего в этом году участие в фестивале приняли 12 клубов исторической реконструкции.
Также состоялась ремесленная ярмарка, объединившая более 70 мастеров и представителей народных художественных промыслов. Гости познакомились с традиционными технологиями обработки металла, глины, ткани и дерева, увидели работу кузнецов, гончаров, ткачей и мастеров декоративно-прикладного искусства. Кроме того, там работали лагерь исторической реконструкции, ярмарка мастеров, интерактивные зоны, семейные площадки и творческие мастерские.
«В течение трех дней гости смогли не просто увидеть реконструкцию исторических событий, а стать частью живого культурного пространства — попробовать себя в ремеслах, познакомиться с кухней разных регионов, пообщаться с мастерами и участниками клубов реконструкции. Для нас важно, что фестиваль развивается и становится точкой притяжения для жителей и гостей Поволжья», — отметил заместитель министра искусства и культурной политики Ульяновской области Денис Ильин.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.