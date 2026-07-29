В Волгоградской области с полицией разыскивают зараженных овец

— Случаи заболевания бруцеллезом зарегистрированы в 9 административных территориях области, в том числе в г. Волжском — 11 случаев, что составило 31,4% от общего числа зарегистрированных случаев, Волгограде — 8 случаев, что составило 22,8%, Среднеахтубинском районе — 5 случаев, что составило 14,3%, Ленинском районе — 4 случая, что составило 11,4%, Быковском районе — 3 случая, что составило 8,6%, Калачевском, Котельниковском, Клетском и Светлоярском районах по 1 случаю, что составило по 2,9%, — сообщили в надзорном ведомстве.