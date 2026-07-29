Туристы в Нижегородской области могут обменять валюту в банкоматах Сбера

Сбер запустил обмен валюты в своих банкоматах по принципу «наличные за наличные». Раньше услуга была доступна только в отделениях банка.
В Нижегородской области обменять доллары, дирхамы, евро, юани или рубли на данный момент можно в восьми банкоматах Сбера. Они расположены в популярных среди жителей и гостей города местах — торговых центрах, крупных магазинах и аэропорту.
Так, семь устройств установлены в Нижнем Новгороде по следующим адресам: ТРЦ «Фантастика», Супермаркет Перекресток на ул. Плотникова, д. 3А (2 банкомата), ТРЦ «Жар-Птица», ТЦ «Республика» (2 банкомата), аэропорт им. В. П. Чкалова. Еще один валютный банкомат находится в Арзамасе в ТЦ Плаза на проспекте Ленина.
«Купить или продать валюту может каждый. Обмен проводится по принципу “наличные за наличные”: банковская карта и идентификация клиента не требуются. За одну операцию можно обменять до 40 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. До подтверждения операции на экране отображаются курс и итоговая сумма», — отметила управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.
Такой возможностью уже воспользовались не только жители региона, но и гости города. Отметим, что сейчас банкоматы загружаются купюрами новой серии NexGen.
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