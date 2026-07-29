Туристы в Нижегородской области могут обменять валюту в банкоматах Сбера

«Купить или продать валюту может каждый. Обмен проводится по принципу “наличные за наличные”: банковская карта и идентификация клиента не требуются. За одну операцию можно обменять до 40 тыс. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. До подтверждения операции на экране отображаются курс и итоговая сумма», — отметила управляющий Нижегородским отделением Сбербанка Наталья Демина.