В России зафиксировали отставание в выращивании овощей-гигантов

«Снимать урожай еще рано, обычно мы делаем это только в начале октября. Сейчас идет стандартный цикл: опыление, полив, забота о плетях и внесение исключительно органических удобрений. Тем не менее, каждый энтузиаст продолжает надеяться на появление плода своей мечты», — подчеркнула она.