В России зафиксировали отставание в выращивании овощей-гигантов. Об этом один из ведущих российских специалистов по культивированию гигантских тыкв, житель Подмосковья Александр Чусов сообщил изданию Regions.ru.
Изначально Чусов планировал получить плод весом свыше тонны, однако теперь признает эту цель недостижимой.
«На аналогичный период прошлого года масса моих тыкв составляла порядка 830 килограммов. В нынешнем сезоне показатель не превышает 500 кг. На шестидесятый день вегетации рекордные экземпляры ранее весили более 670 кг, тогда как сейчас лучшие плоды едва дотягивают до 450 кг. При текущем темпе прироста массы выйти на отметку в тысячу к урожаю уже нереально», — пояснил агроном.
При этом эксперт уточнил, что успех в этой дисциплине нельзя гарантировать простым повторением прежней схемы действий. Даже при идентичном уходе результат может сильно варьироваться, поэтому выделить единственную причину текущего недобора веса невозможно.
Также эксперт по крупноплодным овощам Ирина Изотова-Яковлева добавила, что подводить итоги кампании в Подмосковье пока преждевременно.
«Снимать урожай еще рано, обычно мы делаем это только в начале октября. Сейчас идет стандартный цикл: опыление, полив, забота о плетях и внесение исключительно органических удобрений. Тем не менее, каждый энтузиаст продолжает надеяться на появление плода своей мечты», — подчеркнула она.
Своим видением ситуации поделилась и огородница-любитель Светлана Трофимова из Новгородской области, отметив негативное влияние метеоусловий.
«Климатические условия нынешним гигантам явно не благоволят, хотя паниковать пока рано. Томаты продолжают прибавлять в объеме, подсолнечники активно формируют корзинки, а вот кабачок, судя по всему, решил взять в этом году паузу», — передала собеседница издания REGIONS.
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