Еще один подземный ход нашли на границе Литвы и Беларуси

Тоннель был найден возле деревни Пертакас в Варенском районе. По данным ведомства, он предназначался для проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.
Подземный ход обнаружили пограничники с помощью технических средств, которые фиксируют вибрации поверхности земли. Они установили, что в определенном месте предположительно, проводятся земляные работы.
Как сообщили в Службе охраны границ, в этом месте страны разделяет небольшой безымянный ручей. Физический барьер — металлический забор с колючей проволокой — по причине неустойчивого грунта установлен глубже на территории Литвы.
Увидев пограничников, около 20 иностранцев — молодых людей в штатской одежде — убежали на территорию Беларуси.
На территории Литвы в 9,5 метра от забора пограничники обнаружили недостроенный подземный тоннель, его длина составила около 11 метров. Предполагается, что он должен был пройти под патрульной дорогой и далее вглубь литовской территории.
Рядом с тоннелем лежали бревна, а внутри — ведра и выкопанный песок. Отмечается, что подземный ход был не достроен, поэтому нелегальные мигранты или другие лица не могли его использовать.
«После проведения необходимых процессуальных действий в рамках расследования тоннель, предназначенный для нелегальной миграции, был засыпан землей», — сообщили в литовском ведомстве.
По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование.
Случай подземного хода под границей стал уже вторым — накануне сообщалось, что литовские пограничники обнаружили подземный тоннель на границе с Беларусью возле села Пиешки.