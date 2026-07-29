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Еще один подземный ход нашли на границе Литвы и Беларуси

МИНСК, 29 июл — Sputnik. На литовско-белорусской границе обнаружен еще один недостроенный тоннель, об этом сообщили в Службе охраны государственной границы Литвы.

Источник: Служба охраны государственной границы Литвы

Тоннель был найден возле деревни Пертакас в Варенском районе. По данным ведомства, он предназначался для проникновения нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву.

Подземный ход обнаружили пограничники с помощью технических средств, которые фиксируют вибрации поверхности земли. Они установили, что в определенном месте предположительно, проводятся земляные работы.

Как сообщили в Службе охраны границ, в этом месте страны разделяет небольшой безымянный ручей. Физический барьер — металлический забор с колючей проволокой — по причине неустойчивого грунта установлен глубже на территории Литвы.

Увидев пограничников, около 20 иностранцев — молодых людей в штатской одежде — убежали на территорию Беларуси.

На территории Литвы в 9,5 метра от забора пограничники обнаружили недостроенный подземный тоннель, его длина составила около 11 метров. Предполагается, что он должен был пройти под патрульной дорогой и далее вглубь литовской территории.

Рядом с тоннелем лежали бревна, а внутри — ведра и выкопанный песок. Отмечается, что подземный ход был не достроен, поэтому нелегальные мигранты или другие лица не могли его использовать.

«После проведения необходимых процессуальных действий в рамках расследования тоннель, предназначенный для нелегальной миграции, был засыпан землей», — сообщили в литовском ведомстве.

По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование.

Случай подземного хода под границей стал уже вторым — накануне сообщалось, что литовские пограничники обнаружили подземный тоннель на границе с Беларусью возле села Пиешки.

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