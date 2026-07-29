Пермячка отсудила 270 тысяч рублей за незаконное увольнение

И тут началась бюрократическая круговерть. Появился еще один приказ, также от 26 ноября, отменяющий предыдущий как ошибочный. Пермячка как будто успокоилась, но ей приготовили еще один сюрприз: 1 декабря выпустили приказ об увольнении по совершенно неожиданной причине — за прогул. Все попытки выяснить у руководителя, в чем дело, ни к чему не привели, и последовало обращение в суд, который все расставил по своим местам.