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Пермячка отсудила 270 тысяч рублей за незаконное увольнение

Пермский суд встал на сторону бывшей чиновницы, которую дважды увольняли по надуманным основаниям.

Пермский суд встал на сторону бывшей чиновницы, которую дважды увольняли по надуманным основаниям.

Осенью 2025 года сотруднице администрации Большесосновского округа пришло уведомление о сокращении. Уволить ее должны были в январе 2026-го. Работодатель заявил, что распрощаться с должностью можно и досрочно, при этом положена дополнительная компенсация. Женщина согласилась и написала заявление об увольнении с 26 ноября. Начальник завизировал документ и отправил его в отдел кадров. Однако с той же датой вышел приказ об увольнении чиновницы по собственному желанию, чему она очень удивилась.

И тут началась бюрократическая круговерть. Появился еще один приказ, также от 26 ноября, отменяющий предыдущий как ошибочный. Пермячка как будто успокоилась, но ей приготовили еще один сюрприз: 1 декабря выпустили приказ об увольнении по совершенно неожиданной причине — за прогул. Все попытки выяснить у руководителя, в чем дело, ни к чему не привели, и последовало обращение в суд, который все расставил по своим местам.

Во-первых, волеизъявление истицы однозначно касалось лишь досрочного увольнения из-за сокращения штата, ни о каком уходе по собственному желанию речи не шло. Во-вторых, Трудовой кодекс РФ не позволяет работодателю после прекращения трудовых отношений издавать приказы, затрагивающие права бывшего сотрудника. А именно это и случилось — вместо 26 ноября чиновницу уволили 1 декабря, да еще за прогул, хотя в администрации она уже не трудилась.

В результате суд обязал изменить основание для увольнения на «сокращение численности или штата работников». Кроме того, в пользу истицы взыскано 270 тысяч рублей: выходное пособие, компенсация морального вреда, за неиспользованный отпуск, задержку выплат, досрочное увольнение, а также возмещение транспортных расходов.

Решение вступило в законную силу.

Тем временем.

На Урале суд наказал отпускницу, задержанную за попытку пересечь границу с Абхазией. Путешественница имела ограничение на выезд из страны, но решила этот факт утаить. Фемида напомнила: допуск к гостайне — серьезная ответственность, которая сохраняется и после расторжения трудового договора.

События развивались по классическому сценарию. Подсудимая длительное время работала на одном из оборонных предприятий Екатеринбурга. У нее был оформленный допуск к сведениям, составляющим гостайну. Перед увольнением дама подписала документ, связанный с режимом секретности, — в течение пяти лет она не имела права выезжать из страны. Срок ограничения — до 29 января 2030 года. Однако уже в сентябре 2025-го женщина нарушила взятое на себя обязательство — отправилась в Сочи, а заодно захотела полюбоваться красотами Абхазии.

— На пункте пропуска «Адлер-авто» она предъявила паспорт сотрудникам Пограничного управления ФСБ России с намерением пересечь границу с Абхазией. В выезде ей отказали, а попытка отдохнуть за рубежом обернулась возбуждением уголовного дела, — отметили в пресс-службе судов Свердловской области.

Мировой судья судебного участка № 4 Верх-Исетского судебного района квалифицировал действия путешественницы как серьезное правонарушение: «Покушение на выезд из Российской Федерации гражданина, допущенного к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено». На заседании отпускница признала вину и раскаялась. Ей назначили штраф — 25 тысяч рублей в доход государства.

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