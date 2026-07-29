Пермячка отсудила 270 тысяч рублей за незаконное увольнение

Пермский суд встал на сторону бывшей чиновницы, которую дважды увольняли по надуманным основаниям.
Осенью 2025 года сотруднице администрации Большесосновского округа пришло уведомление о сокращении. Уволить ее должны были в январе 2026-го. Работодатель заявил, что распрощаться с должностью можно и досрочно, при этом положена дополнительная компенсация. Женщина согласилась и написала заявление об увольнении с 26 ноября. Начальник завизировал документ и отправил его в отдел кадров. Однако с той же датой вышел приказ об увольнении чиновницы по собственному желанию, чему она очень удивилась.
И тут началась бюрократическая круговерть. Появился еще один приказ, также от 26 ноября, отменяющий предыдущий как ошибочный. Пермячка как будто успокоилась, но ей приготовили еще один сюрприз: 1 декабря выпустили приказ об увольнении по совершенно неожиданной причине — за прогул. Все попытки выяснить у руководителя, в чем дело, ни к чему не привели, и последовало обращение в суд, который все расставил по своим местам.
Во-первых, волеизъявление истицы однозначно касалось лишь досрочного увольнения из-за сокращения штата, ни о каком уходе по собственному желанию речи не шло. Во-вторых, Трудовой кодекс РФ не позволяет работодателю после прекращения трудовых отношений издавать приказы, затрагивающие права бывшего сотрудника. А именно это и случилось — вместо 26 ноября чиновницу уволили 1 декабря, да еще за прогул, хотя в администрации она уже не трудилась.
В результате суд обязал изменить основание для увольнения на «сокращение численности или штата работников». Кроме того, в пользу истицы взыскано 270 тысяч рублей: выходное пособие, компенсация морального вреда, за неиспользованный отпуск, задержку выплат, досрочное увольнение, а также возмещение транспортных расходов.
Решение вступило в законную силу.
Тем временем.
На Урале суд наказал отпускницу, задержанную за попытку пересечь границу с Абхазией. Путешественница имела ограничение на выезд из страны, но решила этот факт утаить. Фемида напомнила: допуск к гостайне — серьезная ответственность, которая сохраняется и после расторжения трудового договора.
События развивались по классическому сценарию. Подсудимая длительное время работала на одном из оборонных предприятий Екатеринбурга. У нее был оформленный допуск к сведениям, составляющим гостайну. Перед увольнением дама подписала документ, связанный с режимом секретности, — в течение пяти лет она не имела права выезжать из страны. Срок ограничения — до 29 января 2030 года. Однако уже в сентябре 2025-го женщина нарушила взятое на себя обязательство — отправилась в Сочи, а заодно захотела полюбоваться красотами Абхазии.
— На пункте пропуска «Адлер-авто» она предъявила паспорт сотрудникам Пограничного управления ФСБ России с намерением пересечь границу с Абхазией. В выезде ей отказали, а попытка отдохнуть за рубежом обернулась возбуждением уголовного дела, — отметили в пресс-службе судов Свердловской области.
Мировой судья судебного участка № 4 Верх-Исетского судебного района квалифицировал действия путешественницы как серьезное правонарушение: «Покушение на выезд из Российской Федерации гражданина, допущенного к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено». На заседании отпускница признала вину и раскаялась. Ей назначили штраф — 25 тысяч рублей в доход государства.