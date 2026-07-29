Рухнувшее на дом дерево начали вывозить на Зеленодольской улице

В Нижнем Новгороде ликвидируют последствия падения крупного дерева на жилой многоквартирный дом по улице Зеленодольской. Об этом сообщили в администрации города.
По информации подрядной организации, рухнувшее дерево уже распилили и сейчас подготавливают к вывозу с дворовой территории.
Инцидент произошел вчера днём: упавшие ствол и ветки повредили провода, из-за чего многоэтажный дом на несколько часов остался без электроснабжения. Ночью подачу электричества жителям удалось полностью восстановить.
Ранее сообщалось, что кровлю сорвало ветром из-за непогоды в Нижнем Новгороде — МЧС.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше