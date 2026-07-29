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Рухнувшее на дом дерево начали вывозить на Зеленодольской улице

Коммунальщики приступили к распилу ствола, упавшего на многоэтажку.

В Нижнем Новгороде ликвидируют последствия падения крупного дерева на жилой многоквартирный дом по улице Зеленодольской. Об этом сообщили в администрации города.

По информации подрядной организации, рухнувшее дерево уже распилили и сейчас подготавливают к вывозу с дворовой территории.

Инцидент произошел вчера днём: упавшие ствол и ветки повредили провода, из-за чего многоэтажный дом на несколько часов остался без электроснабжения. Ночью подачу электричества жителям удалось полностью восстановить.

Ранее сообщалось, что кровлю сорвало ветром из-за непогоды в Нижнем Новгороде — МЧС.

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