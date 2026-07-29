Как выглядит и где растет белена

Белена — крайне опасное ядовитое растение, и в чистом виде она практически не используется в медицине. Дело в том, что если приготовить отвар, допустим, из листьев белены, очень трудно определить, сколько действующих веществ может содержаться в нем. То есть определить ни степень ядовитости, ни степень лечебного возможного воздействия невозможно, потому что доза этих веществ сильно варьируется от места и условий произрастания. Однако из белены получают алкалоид атропин. А вот атропин в медицине используется уже широко, например, при лечении бронхиальной астмы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но только по назначению врача, конечно же. Именно им расширяют зрачки в офтальмологии, когда нужно хорошо осмотреть глазное дно.