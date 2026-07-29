Как выглядит и где растет белена

Белена — одно из самых токсичных дикорастущих растений. Этот сорняк содержит сильнодействующие ядовитые вещества и может вызывать тяжелые отравления у людей и животных. РБК Life вместе с экспертами рассказывает, как выглядит белена, чем она опасна и какие симптомы возникают при отравлении.
Содержание.
Что это.
Как выглядит.
Где растет.
Применение.
Ядовитость.
Симптомы.
Отравление.
Главное.
Что такое белена.
Белена черная (Hyoscyamus niger) — это однолетнее или двулетнее растение семейства пасленовых, известное высоким содержанием тропановых алкалоидов. Из-за выраженного нейротоксического действия белену считают одним из наиболее опасных дикорастущих растений умеренного пояса. Несмотря на высокую токсичность, отдельные соединения используют в фармакологии и медицине [1].
Несмотря на токсичность, белену используют в медицине.
(Фото: Golboo Maghooli / Pexels).
Белены объелся: что значит выражение.
Ядовитые свойства белены нашли отражение и в народной речи. Именно с этим растением связано известное выражение «белены объелся». Так говорят о человеке, который ведет себя странно, нелепо или неадекватно, словно потерял рассудок. В современных словарях выражение «белены объелся» определяется как грубо-просторечное и употребляется в значении «одурел», «обезумел» [2], [3].
Как выглядит белена.
Белена обычно вырастает от 20 до 80 см, а иногда достигает и 1 м в высоту. Это растение легко узнать по толстому стеблю, покрытому мягкими железистыми волосками, из-за которых оно кажется липким на ощупь. Листья белены крупные, серовато-зеленые, с неровным зубчатым или лопастным краем. Нижние листья имеют черешки, верхние — охватывают стебель [4].
Наиболее характерный признак растения — необычные цветки. Они имеют грязно-желтую или желтовато-кремовую окраску с густой сетью темно-фиолетовых жилок и почти черным центром.
После цветения образуется плод — коробочка с крышечкой, внутри которой созревают многочисленные мелкие буровато-серые семена. Именно они содержат особенно высокую концентрацию токсичных алкалоидов.
Внутри коробочки белены созревают семена.
(Фото: Akif CUBUK / Shutterstock / FOTODOM).
Где растет белена.
Белена распространена в умеренном климате Евразии. Естественный ареал растения охватывает территорию от Средиземноморья до Ирана. В настоящее время белена часто встречается в европейской части России, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, а также в странах Европы, Центральной и Восточной Азии. Ее занесли в Северную Америку, Австралию и Новую Зеландию, где растение успешно натурализовалось [5].
Белену относят к так называемым рудеральным растениям — видам, которые предпочитают почвы, нарушенные деятельностью человека. Поэтому чаще всего ее можно встретить не в лесу, а на пустырях, вдоль дорог и железнодорожных насыпей, около заборов, хозяйственных построек, свалок, заброшенных участков, вблизи полей и населенных пунктов. Такие места богаты азотом и регулярно подвергаются механическому воздействию, что создает благоприятные условия для прорастания семян белены.
Белена распространяется как сорняк. Ее семена сохраняют всхожесть в почве длительное время, поэтому растение может появляться даже спустя несколько лет после нарушения грунта.
Белена растет рядом с заборами, свалками и железными дорогами.
(Фото: Kabar / Shutterstock / FOTODOM).
Белена в медицине.
Белена известна как лекарственное растение уже несколько тысячелетий. Исторические источники свидетельствуют, что ее использовали еще в Древней Греции и Риме как обезболивающее, снотворное и седативное средство. В Средние века растение применяли для облегчения зубной боли, лечения бессонницы, кашля и бронхиальных заболеваний, а также в качестве одного из первых растительных анестетиков. Из-за выраженного психоактивного действия белена также вошла в европейский фольклор и ритуальные практики, где ее связывали с галлюциногенными обрядами [6].
Сегодня в официальной медицине практически не используют само растение или его необработанные части. Вместо этого применяют очищенные действующие вещества или их производные. Атропин, получаемый из белены, остается одним из важнейших препаратов в анестезиологии, офтальмологии и неотложной медицине: его используют для лечения симптоматической брадикардии, как антидот при некоторых отравлениях и для расширения зрачка при офтальмологических исследованиях. Скополамин применяют для профилактики укачивания и лечения послеоперационной тошноты и рвоты, а гиосциамин входит в состав препаратов, уменьшающих спазмы желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих путей [7].
Белена — крайне опасное ядовитое растение, и в чистом виде она практически не используется в медицине. Дело в том, что если приготовить отвар, допустим, из листьев белены, очень трудно определить, сколько действующих веществ может содержаться в нем. То есть определить ни степень ядовитости, ни степень лечебного возможного воздействия невозможно, потому что доза этих веществ сильно варьируется от места и условий произрастания. Однако из белены получают алкалоид атропин. А вот атропин в медицине используется уже широко, например, при лечении бронхиальной астмы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, но только по назначению врача, конечно же. Именно им расширяют зрачки в офтальмологии, когда нужно хорошо осмотреть глазное дно.
Татьяна Чернышова.
Терапевт.
Препараты белены оказывают М-холиноблокирующее действие, связанное с наличием в растении тропановых алкалоидов. Препараты уменьшают или купируют спазмы гладкой мускулатуры кишечника, желчевыводящих и мочевыводящих путей, в меньшей степени действуют на гладкие мышцы бронхов. Тормозят отделение слезной жидкости, слизи и желудочного сока. Листья белены входят в состав противоастматического сбора. Из них делают беленное масло, масло для наружного применения (экстракт), а также обезболивающее, раздражающее средство. Беленное масло входит в состав комбинированных линиментов («Салинимент», «Капсин», линимент метилсалицилата сложный и другие).
Елена Савченкова-Белятко.
Врач-терапевт, кардиолог клиники «Будь Здоров».
Вещества из белены входят в состав медицинских препаратов.
(Фото: 13Smile / Shutterstock / FOTODOM).
Почему белена ядовита.
Белена ядовита из-за высокого содержания тропановых алкалоидов — атропина, гиосциамина и скополамина. Эти вещества воздействуют на центральную и периферическую нервную систему, а при попадании в организм могут вызывать тяжелое отравление с нарушением работы сердца, дыхания и сознания.
Несмотря на медицинскую ценность отдельных алкалоидов, самостоятельное применение белены опасно. Концентрация атропина, гиосциамина и скополамина в растении сильно различается в зависимости от части растения, времени года, стадии роста и условий выращивания. Из-за этого невозможно определить безопасную дозу при использовании листьев, семян или настоев.
Даже небольшое количество растения может вызвать тяжелый антихолинергический синдром с нарушением сознания, галлюцинациями, тахикардией и другими опасными симптомами. Именно поэтому современные научные обзоры и токсикологические руководства рекомендуют использовать только стандартизированные лекарственные препараты с известной дозировкой действующих веществ, а не само растение [8].
Симптомы отравления беленой.
Первые симптомы отравления беленой обычно появляются в течение 30−60 минут после употребления растения, однако время развития интоксикации зависит от количества попавших в организм алкалоидов и может достигать двух часов. Алкалоиды белены блокируют действие ацетилхолина — вещества, которое передает сигналы между нервными клетками. В результате развивается антихолинергический синдром [9].
Легкое отравление.
При легком отравлении беленой развивается начальная стадия антихолинергического синдрома. У пострадавшего обычно появляются сухость во рту, сильная жажда, расширение зрачков, светобоязнь и затуманенное зрение. Также характерны учащенное сердцебиение, сухая и покрасневшая кожа, снижение потоотделения, беспокойство и затрудненное мочеиспускание. Даже если симптомы кажутся незначительными, состояние может быстро ухудшиться.
Тяжелое отравление.
При тяжелой интоксикации поражается центральная нервная система и могут развиться опасные для жизни осложнения. К ранним симптомам присоединяются выраженное психомоторное возбуждение, спутанность сознания, дезориентация, бред и зрительные галлюцинации.
В наиболее тяжелых случаях возможны судороги, нарушение сердечного ритма, угнетение дыхания, кома и смерть при отсутствии своевременной медицинской помощи.
Если случайно съесть белену, возникает сильнейший делирий, то есть нарушение сознания, бред и галлюцинации. Затем, после сильного возбуждения, может наступить паралич дыхательной мускулатуры и смерть.
Татьяна Чернышова.
Терапевт.
Что делать при отравлении беленой.
При подозрении на отравление беленой необходимо немедленно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи, даже если симптомы кажутся легкими. Антихолинергический синдром может быстро прогрессировать, а нарушения сознания, сердечного ритма и дыхания способны развиться спустя некоторое время после употребления растения.
Если человек находится в сознании, его следует уложить в удобное положение и не оставлять одного, поскольку при нарастающей интоксикации возможны спутанность сознания.
Самая главная помощь — это немедленно вызвать скорую помощь. Чем быстрее приедут врачи, тем лучше. До приезда врача, если человек в сознании, то ему нужно вызвать рвоту, промыть желудок и дать активированный уголь из расчета «одна таблетка на 10 кг веса». Если есть жар, то приложить холодный компресс на лоб, и поместить в тихое место с неярким светом, потому что яркий свет и резкие звуки могут провоцировать галлюцинации и возбуждение.
Если же у человека бред, галлюцинации и угнетенное состояние, нельзя вызывать у него рвоту, потому что он может вдохнуть рвотные массы — и это сильно осложнит ситуацию.
Татьяна Чернышова.
Терапевт.
Отравление ядовитыми растениями требует немедленного введения антидотов. При интоксикации беленой вводят прозерин. Требуется зондовое промывание желудка с последующим введением кишечных адсорбентов (смекта, энтеросгель, полисорб, активированный уголь). Отравляющие вещества, всосавшиеся в кровоток, нейтрализуют с помощью тиосульфата натрия, унитиола. При тяжелой патологии показана симптоматическая коррекция, инфузионная терапия.
Елена Савченкова-Белятко.
Врач-терапевт, кардиолог клиники «Будь Здоров».
Главное о белене.
Белена черная (Hyoscyamus niger) — ядовитое дикорастущее растение семейства пасленовых, содержащее тропановые алкалоиды (атропин, гиосциамин, скополамин).
Растение обычно достигает 20−80 см в высоту (иногда до 1 м), имеет липкий железисто-волосистый стебель, крупные серо-зеленые листья и желтовато-кремовые цветки с темно-фиолетовыми прожилками, а также коробочки с многочисленными токсичными семенами.
Белена широко распространена в умеренной зоне Евразии, встречается в Европе, России, на Кавказе, в Сибири и Азии, а также натурализована в Северной Америке и Австралии.
Чаще всего белена растет на нарушенных человеком территориях — пустырях, обочинах дорог, железнодорожных насыпях, свалках и заброшенных участках, где легко закрепляется как сорное растение.
Исторически белену использовали как обезболивающее, седативное и анестезирующее средство, а сегодня в медицине применяются только выделенные и дозированные алкалоиды, а не само растение.
Токсичность белены связана с непостоянной концентрацией алкалоидов в разных частях растения и невозможностью определить безопасную дозу при самостоятельном использовании.
Отравление развивается обычно в течение 30−120 минут и проявляется сухостью во рту, расширением зрачков, тахикардией, нарушением зрения, покраснением кожи и психомоторным возбуждением.
При тяжелой интоксикации возможны спутанность сознания, галлюцинации, судороги, аритмии, угнетение дыхания, кома и риск летального исхода.
При подозрении на отравление беленой требуется немедленно вызвать скорую помощь и как можно быстрее доставить человека в медицинское учреждение для введения антидотов и терапии.