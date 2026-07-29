Почти 2000 жителей Чувашии обратились в мобильные офисы «Работа России»

«Наша главная задача — стереть географические границы и сделать государственные услуги максимально доступными. Особенно это важно для жителей отдаленных поселений. Во время выездов мы подробно рассказываем о мерах поддержки, в том числе о возможностях переобучения и повышения квалификации в рамках национального проекта “Кадры”. Это дает людям реальный шанс освоить востребованную специальность и изменить свою жизнь, не уезжая из родного района», — подчеркнул директор регионального центра «Работа России» Виктор Ковалев.