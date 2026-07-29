Почти 2000 жителей Чувашии обратились в мобильные офисы «Работа России»

Консультации и поддержку в мобильных офисах «Работа России» за первое полугодие 2026-го получили 1965 жителей отдаленных сел Чувашской Республики. Такая работа отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
В этом году карьерные консультанты провели 112 информационных дней по мерам содействия занятости. В ходе них 1286 человек узнали о возможностях трудоустройства с поддержкой в рамках социального контракта. Выезды «офисов на колесах» охватили 13 муниципалитетов республики. Местным жителям не только помогают подобрать вакансии, но и обучают пользоваться цифровыми сервисами портала «Работа России».
«Наша главная задача — стереть географические границы и сделать государственные услуги максимально доступными. Особенно это важно для жителей отдаленных поселений. Во время выездов мы подробно рассказываем о мерах поддержки, в том числе о возможностях переобучения и повышения квалификации в рамках национального проекта “Кадры”. Это дает людям реальный шанс освоить востребованную специальность и изменить свою жизнь, не уезжая из родного района», — подчеркнул директор регионального центра «Работа России» Виктор Ковалев.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.