Wildberries сохраняет планы по строительству склада в Курске на фоне атак ВСУ

«Мы сохраняем планы по реализации всех своих проектов, включая курский. На уже действующих объектах логистические процессы запущены, в том числе сортировка и последующая отправка товаров», — сообщили в компании. Будут ли корректироваться сроки ввода объекта в эксплуатацию, там не пояснили.