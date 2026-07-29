В Прикамье пройдут чемпионат России и Кубок страны по сверхлёгкой авиации

В Кудымкаре с 1 по 11 августа пройдут сразу несколько соревнований по сверхлёгкой авиации — чемпионат России, Кубок России, всероссийские соревнования «Небо Пармы», а также чемпионат Пермского края. Спортсмены будут состязаться в дисциплинах: мотопараплан, паралёт, дельталет, микросамолёт и автожир. Победители войдут в состав сборных команд страны и региона, а также смогут выполнить нормы ЕВСК. Кудымкар на время станет центром притяжения для пилотов со всей России.