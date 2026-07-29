Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинском зоопарке из‑за жары погиб пятилетний северный олень Байкит

Сотрудники несколько дней боролись за жизнь животного.

Источник: пресс-служба Челябинского зоопарка

В Челябинском зоопарке из-за аномальной жары погиб самец северного оленя по кличке Байкит. Ему было всего пять лет. Прискорбную новость сообщили сотрудники зоопарка.

Животному стало плохо еще в середине прошлой недели. Ветеринары и зоологи несколько дней боролись за его жизнь: держали в тени, проливали вольер водой для охлаждения, поддерживали медикаментозно. Однако спасти Байкита не удалось.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали коронарная и легочная недостаточность, атония кишечника. Эти состояния могут развиться при воздействии высоких температур и перегреве организма.

«Молодой мощный красавец — и так несправедливо. Это очень неожиданная потеря, к которой мы совсем не были готовы», — сообщили в зоопарке.

Байкит приехал в Челябинск совсем юным, гулял по территории с мамой Галей, взрослел, завоевывал авторитет среди других оленей, а в последние годы восемь раз становился отцом.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как собака чуть не погибла от жары в центре Челябинска. Сейчас животное ищет новый дом.