В аэропорту Красноярска вырос пассажиропоток у крупных перевозчиков

Заметнее всего пассажиропоток увеличился на международных туристических направлениях. Среди них Анталья, Пхукет и Камрань. Ранее аэропорт уже сообщал о рекордном результате на международных маршрутах: за шесть месяцев 2026 года авиагавань обслужила 459 тыс. пассажиров за рубеж, что стало максимальным показателем для первого полугодия за всю историю аэропорта.