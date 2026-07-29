В аэропорту Красноярска вырос пассажиропоток у крупных перевозчиков

В аэропорту Красноярск по итогам первого полугодия вырос пассажиропоток у Nordwind Airlines, «Победы» и S7 Airlines. За шесть месяцев эти авиакомпании обслужили 348 тыс. пассажиров против 284 тыс. за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили на сайте аэропорта.
Заметнее всего пассажиропоток увеличился на международных туристических направлениях. Среди них Анталья, Пхукет и Камрань. Ранее аэропорт уже сообщал о рекордном результате на международных маршрутах: за шесть месяцев 2026 года авиагавань обслужила 459 тыс. пассажиров за рубеж, что стало максимальным показателем для первого полугодия за всю историю аэропорта.
Также рост обеспечили рейсы внутри страны. В летнем сезоне сохранилась высокая частота полетов в Москву, а на направлении Красноярск — Новосибирск количество рейсов увеличилось до 35 в неделю. Кроме того, появились прямые рейсы в Горно-Алтайск.
«Рост пассажиропотока у отдельных авиаперевозчиков — результат системной работы аэропорта по диверсификации партнерской базы. Увеличение частот, открытие новых направлений, расширение чартерных программ — это следствие того, что аэропорт Красноярск предлагает рынку предсказуемые условия и готовую качественную инфраструктуру», — отметил генеральный директор Международного аэропорта Красноярск Кирилл Ермаков.
По его словам, перевозчики выбирают Красноярск из-за спроса, транзитного потенциала и системного подхода к развитию маршрутной сети.